Bakan Dönmez: Elektrikli araçlar için 1 milyar dolarlık bütçe ayırıyoruz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2030 yılına kadar elektrikli araç soket ve şebeke altyapısı için 1 milyar dolarlık bir bütçeyi ayırıyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda (EPDK) düzenlenen '14'üncü Elektrik Dağıtım Şirketleri Sektör Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Bakan Dönmez ile EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler ve elektrik dağıtım şirketlerinin temsilcileri yer aldı. Burada konuşan Dönmez, Covid-19 salgını boyunca elektrik dağıtım sektörünün büyük bir sınav verdiğini belirterek, "Birçok sektör durma noktasına gelirken dağıtım sektörümüz 7/24 sahadaydı. Bu dönemde ertelenen yatırımlarımız olmadı. Ancak, özellikle iklim değişikliğinden kaynaklı bu yıl ve geçtiğimiz yıl elektrik kesintileriyle karşılaştık. Yaşadığımız sel, yangın, aşırı kar yağışı gibi olaylar kriz yönetimi gibi konulara daha fazla ağırlık vermemiz gerektiğini gösterdi. Bu tür doğal afetler karşısında her zaman dağıtım şirketlerimizin hazırda tuttuğu kriz yönetim planları var. Ancak bazı dağıtım şirketlerimiz olaylara kısa sürede müdahale edebilecek imkan ve kapasiteye sahip iken bazı dağıtım şirketlerimizin henüz bu altyapıya sahip olmadığını da gördük. O nedenle bugün masaya yatıracağımız en önemli başlıklardan biri de bu olacak" diye konuştu.