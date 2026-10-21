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Bakan Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelede Belçika'ya liste verildiğini söyledi

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelede dün Belçika'ya aradıkları kişilerle ilgili bir liste verdiklerini açıkladı. Çiftçi, bugüne kadar 625 suç örgütüne bin 741 operasyon yapıldığını, örgütlerin 22'sinin uluslararası bağlantılı olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Dün Belçika'ya bir liste verdik, aradığımız kişilerle ilgili" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Çiftçi, "Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelemiz benden önce de başlamıştı. Bugüne kadar 625 suç örgütüne bin 741 operasyon yaptık. Örgütlerin 22'si uluslararası bağlantılı. Dün Belçika'ya bir liste verdik, aradığımız kişilerle ilgili" ifadelerini kullandı.

"Mücadelemiz kesintisiz devam edecek"

Suç örgütlerinin dijital mecraları kullandığına dikkat çeken Çiftçi, "Dijital mecraları kullandıkları için küçük yapılar halinde varlıklarını devam ettirebiliyorlar. Bunun için mücadelemiz kesintisiz devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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