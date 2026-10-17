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Bakan Çiftçi, Dedebaba Ercan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı

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Bakan Çiftçi, Dedebaba Ercan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bektaşi Dedebabası Ali Haydar Ercan'ın vefatı nedeniyle sanal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Çiftçi, mesajında Ercan için rahmet, ailesine, sevenlerine ve Alevi-Bektaşi canlarına sabır diledi.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Bektaşi Dedebabası Ali Haydar Ercan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bektaşi Dedebabası Ali Haydar Ercan'ın Hakk'a yürüdüğünü teessürle öğrendim. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin sevgi, hoşgörü ve kardeşlik mirasını yaşatan Ali Haydar Ercan Dedebaba'ya Cenab-ı Hakk'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Alevi-Bektaşi canlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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