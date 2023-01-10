Bahçeli: Seçime kadar her türlü provokasyonun sergilenmesi beklenmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçimler yaklaştıkça bazı proje elemanlarının deşifre olmaya başladığını ifade eden Bahçeli, "2023 yılı bir turnosol kağıdı gibi her rezaleti açığa ve ortaya çıkaracaktır. Bu süreç başlamıştır. Seçime kadar her türlü provokasyonun sergilenmesi mümkündür. Zillet İttifakı'na destek olan küresel emperyalizm, bütün çakallarını aramıza salmıştır" diye konuştu.

Mhp lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaklaşan seçimler öncesi çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"İĞRENÇ OYUNU GÖRÜYORUZ"

Mayıs ayına çekilmesi gündemde olan seçimler yaklaştıkça bazı proje elemanlarının deşifre olmaya başladığını ve 2023 yılının bir turnosol kağıdı gibi her şeyi açığa çıkaracağını belirten Bahçeli, "Seçime kadar her türlü provokasyonun sergilenmesi mümkündür. Zillet İttifakı'na destek olan küresel emperyalizm, bütün çakallarını aramıza salmıştır. PKK'nın piyonları, yabancı istihbarat örgütlerinin taşeronları, Cumhur İttifakı'nın kutlu yürüyüşünü sekteye uğratmak için Zillet İttifakı'nın yanında yer almıştır. İğrenç oyunu görüyoruz" diye konuştu.

"BU YOLCULUĞA İKNA EDİLMİŞLERLE DEĞİL, İNANMIŞLARLA ÇIKILMIŞTIR"

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları; "Adım Adım 2023 strateji ile hazırlıklar yapılmaktadır. Biz adımlarımızı attıkça önümüze engeller çıkartılmaktadır. Varsın olsun ne gam ne tasa yaşadığımız müddetçe gecesine de dalıp şafağıyla uyandığımız hiçbir gün şimdiye kadar olmamıştır. 53 yılını geride bıraktığımız siyasi mücadelemizin her etabı zorluklar geçmiş, yürüdüğümüz her yol dikenlerle tuzaklanmıştır. Bu kutlu yolculuğa ikna edilmişlerle değil, inanmışlarla çıkılmıştır.

"ZİLLET PARTİLERİ BİR NEVİ İFLAS BAYRAĞINI ÇEKMİŞTİR"

Alayına birden Türk'ün gücünü göstereceğiz. Zillet İttifakı'nın vizyonsuzluğu ortadadır. Yine aday belirleyememişlerdir. Cumhurbaşkanı adayını tespit edemeyen, yeni bir istişare süreci başlatma kararı alan Zillet partileri bir nevi iflas bayrağını çekmişlerdir.

"OLAN BİTEN NE VARSA TAKİP EDİYORUZ"

Makam hırsı bunların maskelerini düşürmüştür. Zillet İttifakı yerli ve milli değildir. MHP ne zaman iftira suikastına uğrasa, bir plan derhal devreye alınmaktadır. MHP'yi meşgul ettiklerini zannedip kuşku uyandırmak isteyenler Türk milletinin kuyusunu kazmak isteyenlerdir. Olan biten ne varsa takip ediyoruz."