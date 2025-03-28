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Bahçeli'nin sağ kolu, Sedat Peker ile özdeşleşen sözü paylaştı

Bahçeli'nin sağ kolu, Sedat Peker ile özdeşleşen sözü paylaştı
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Geçtiğimiz günlerde Sedat Peker'in yardım haberini paylaşıp "Allah razı olsun" notunu düşen MHP Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, bu kez de Peker ile özdeşleşen "Bir umuttur yaşamak" sözünü paylaştı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki çağrısıyla yeni sürecin mimarı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ameliyat sonrası paylaştığı mesajlarla gündeme yön vermeye devam ederken MHP kanadından da peş peşe gelen Sedat Peker paylaşımları geliyor.

YARDIM HABERİNİ PAYLAŞMIŞTI

Yurt dışında firari olarak bulunan Sedat Peker'in yaptığı bir sağlık yardımının haberini sosyal medyada paylaşan MHP Genel Başkan Yardımcısı, MYK üyesi ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, "Allah razı olsun…Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum…" ifadelerini kullanmıştı.

ŞİMDİ DE PEKER'LE ÖZDEŞLEŞEN SÖZÜ PAYLAŞTI

Sosyal medyayı aktif kullanan İzzet Ulvi Yönter'den akıllara Sedat Peker'i getiren yeni bir paylaşım daha geldi. Peker'in sık sık kullandığı "Bir umuttur yaşamak" sözünü kullanan Yönter "Ne güzel bir söz; bir umuttur yaşamak…Umut, ertelenmiş bir hayat değil, erişilecek bir gayenin direniş müjdesidir…Hayırlı Cumalar" dedi.

İşte İzzet Ulvi Yönter'in o paylaşımı;

Bahçeli'nin sağ kolu, Sedat Peker ile özdeşleşen sözü paylaştı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Demek ki Bahçeli öldü böyle rahat paylaşım yapıyor belli oldu :) Korkudan dönenler bir bir ortaya çıkar şimdi :)))

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Haber Yorumlarıheyyy:

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ ÖRGÜT KURMA EYLEMİ OLAN KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN BİR KAÇAĞIN SÖZÜNÜ PAYLAŞMASI DA NE KADAR DOĞRU İLETİŞİM HALİN DE OLABİLİR ŞÜPESİ DOĞURMAKTA SORUŞTURMA AÇILMALI BENCE HAKKIN DA.

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Haber YorumlarıFurkan Teke:

Sinan ATEŞ i unutmadık izzet efendi!! Sinanın kanı ellerinde ve Sinanın ATEŞİ hepinizi yakacak. Allah büyük adalet er geç yerini bulacak

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