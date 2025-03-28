Bahçeli'nin sağ kolu, Sedat Peker ile özdeşleşen sözü paylaştı

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki çağrısıyla yeni sürecin mimarı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ameliyat sonrası paylaştığı mesajlarla gündeme yön vermeye devam ederken MHP kanadından da peş peşe gelen Sedat Peker paylaşımları geliyor.

YARDIM HABERİNİ PAYLAŞMIŞTI

Yurt dışında firari olarak bulunan Sedat Peker'in yaptığı bir sağlık yardımının haberini sosyal medyada paylaşan MHP Genel Başkan Yardımcısı, MYK üyesi ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, "Allah razı olsun…Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum…" ifadelerini kullanmıştı.

ŞİMDİ DE PEKER'LE ÖZDEŞLEŞEN SÖZÜ PAYLAŞTI

Sosyal medyayı aktif kullanan İzzet Ulvi Yönter'den akıllara Sedat Peker'i getiren yeni bir paylaşım daha geldi. Peker'in sık sık kullandığı "Bir umuttur yaşamak" sözünü kullanan Yönter "Ne güzel bir söz; bir umuttur yaşamak…Umut, ertelenmiş bir hayat değil, erişilecek bir gayenin direniş müjdesidir…Hayırlı Cumalar" dedi.

İşte İzzet Ulvi Yönter'in o paylaşımı;