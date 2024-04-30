Üye Girişi
Haberler

Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kan gölüne dönen Gazze'de İsrail ordusuna karşı savaşan Hamas için "terör örgütü" yorumu yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Yerini yurdunu savunan Hamas'a terör örgütü demek katledilen bebeklere sırt dönmek demektir. Ne utanç verici bir durumdur ki küresel emperyalizmin ellerine 'Alın beni tepe tepe kullanın' mesajı vermiştir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN International'a verdiği röportajda 7 Ekim'de Hamas'ın yaptığı saldırının bir terör eylemi olduğunu belirtmiş ve "Hamas bir terör örgütüdür" ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİNE YANIT

İmamoğlu'nun sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, bugün partisinin grup toplantısına çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuşmasında söz konusu ifadelere değindi.

"NEDEN 3 MAYMUNU OYNUYORSUNUZ?"

Bahçeli, "PKK'ya terör örgütü diyemeyen İBB Belediye Başkanı'nın Hamas'a terör örgütü demesini akla uymamasını sadece biz mi görüyoruz. Neden 3 maymunu oynuyorsunuz? Neden bunları konuşmuyorsunuz? Yerini yurdunu savunan Hamas'a terör örgütü demek katledilen bebeklere sırt dönmek demektir. Ne utanç verici bir durumdur ki küresel emperyalizmin ellerine 'Alın beni tepe tepe kullanın" mesajı vermiştir. Allah'ın da bir hesabı vardır. Demlenenleri PKK ittifakı ile gelecek planlayanların günü geldiğinde nasıl maskaraya döneceklerini aziz milletimiz bizzat görecektir" dedi.

"TÜRKİYE SEÇİMSİZ BİR DÖNEME GİRMİŞTİR"

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Türkiye seçimsiz bir döneme girmiştir. Milletimizin beklentisi sürdürülebilir hizmettir. Cumhuriyet'in yeni yüzyılında tarihi sorumluluklarımız var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi siyasi ve stratejik kuvvetimiz.

CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU

Ahlaki tutarlılığın vatansever duruşun müstesna markası olan Cumhur İttifakı siyasi istikrarın kökleşmesinde muazzam bir rol oynamıştır. Cumhur İttifakı Türk devrinin serdengeçti yüreğidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni sorgulayan çevrelerin asıl korkusu uyuyan devin ayağa kalkmasıdır. Doğum sancılı olsa da doğan kudret lider ülke Türkiye'dir.

"NETANYAHU LAHEY'DE YARGILANACAK"

Mısır'da devam eden rehine takası ve ateşkes görüşmeleri sonuca varılması gönülden desteğimizdir. Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria da tehlike altındadır. Bu barbarlığın sonu yoktur. Türkiye İsrail soykırımının takipçisi olacaktır. Dökülen kanlar yerde kalmayacaktır. BMGK'daki veto sistemi çözüm arayışlarını tıkamakta. Netanyahu vakti ve saati geldiğinde Lahey'de yargılanacak tarihe soykırımcı olarak geçecektir.

"ÜÇ BELEDİYE ALMAK İÇİN..."

Cumhur İttifakı hesap yapanlara mahkum değildir. Biz siyaseti adam gibi yaparız yalan ile yol alınmayacağını çok iyi biliriz. İsrail'in safına geçip kabineyi yaylım ateşine tutan müflisleri önce millete sonra Allah'a havale ederiz.

İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

PKK'ya terör örgütü diyemeyen İBB Belediye Başkanı'nın Hamas'a terör örgütü demesini akla uymamasını sadece biz mi görüyoruz. Neden 3 maymunu oynuyorsunuz? Neden bunları konuşmuyorsunuz? Yerini yurdunu savunan Hamas'a terör örgütü demek katledilen bebeklere sırt dönmek demektir. Ne utanç verici bir durumdur ki küresel emperyalizmin ellerine "alın beni tepe tepe kullanın" mesajı vermiştir. Allah'ın da bir hesabı vardır. Demlenenleri PKK ittifakı ile gelecek planlayanların günü geldiğinde nasıl maskaraya döneceklerini aziz milletimiz bizzat görecektir.

ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİ

Bu ziyaret tarihidir. Ankara-Bağdat ilişkisi 2 ülkenin de yararınadır. PKK Irak'tan sökülüp atılmalıdır.

ALMANYA CUMHURBAŞKANININ TÜRKİYE ZİYARETİ

Bu esnada Türkiye'ye ziyaret düzenleyip İBB Belediye Başkanı'na alelacele ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanının döner diplomasisi de şaibeli ve şüphelidir. Yine de Türkiye-Almanya ziyaretinin ilerlemesi temennimizdir.

TÜRK-KÜRT AYRIMI TEPKİSİ

Türkiye'nin kürt sorunu yoktur. Bölücülük ve terör sorunu vardır. Bölücülük yeni yüzyılda kesinlikle bitecektir. PKK/YPG bu topraklardan kazınacaktır. Bölücülükle mücadele ülke içindeki yıkım çevresi çökertilecektir. MHP terörü bir hak arama gören Kürt kökenli vatandaşlarını kucaklayacaktır."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu İsrail Gazze MHP Gündem 3.Sayfa Politika Haberler

500

Yorumlar (23)

BOZKURT:

HAMAS İsrail gizli servisi tarafından kurulan bir TERÖR ÖRGÜTÜDÜR ve FİLİSTİN'i temsil etmemektedir tıpkı DEVLET BAHÇELİ'nin TÜRK MİLLETİNİ ve MİLLİYETÇİ HAREKETİ temsil etmediği gibi.

2803
491
yanıtYanıtla
Yusuf ODEMIS:

Yaw he he..

yanıt35
yanıt1363
Erol Birol :

Süpersin Bozkurt helal olsun

yanıt1142
yanıt40
AYHAN BAYRAK:

He kero he he

yanıt19
yanıt797
faruk merttürk:

O kadar hararetle anlatıyor ki, koyunların inanmamasi mümkün değil.

1709
61
yanıtYanıtla
Yusuf ODEMIS:

Senin gibi kanı bzk olmaktan iyidir

yanıt78
yanıt927
Nurullah Aydın:

farukk........

yanıt8
yanıt683
faruk merttürk:

Kimler koyun olduğunu biliyor, cevaplardan anlayın.

yanıt356
yanıt9
Güray Dilli :

El Fetih örgütüne alternatif olarak israil tarafından kurulan Hamas , çoluk çocuk demeden katliam yapan , festivalleri kana bulayan vs bir terör örgütüdür ve kendine yurt aramaktadır. Yerleşebileceği , faaliyetlerini sürdürebileceği. Burası neresi olacak acaba

1137
18
yanıtYanıtla
Uğur Çetin:

Böyle boş şeylerle ugrasacaginiza ekonomiyi duseltin

802
7
yanıtYanıtla
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title