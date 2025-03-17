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Bahçeli'den Beykoz Kavacık muhtarına teşekkür telefonu

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6 Şubat'ta operasyon geçirdikten sonra iyileşme sürecine giren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli birçok ismi telefonla ararken son telefonu ise Beykoz Kavacık Muhtarı Yasemin Şahin'e oldu. Bahçeli adının verildiği sağlık ocağı için muhtar Şahin'i telefonla arayarak teşekkür etti.

Geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrası evinde dinlenmeye devam eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası başlattığı telefon trafiğine devam ediyor.

TELEFON TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Bahçeli, Öcalan'ın çağrısının ardından DEM Parti İmralı Heyeti'nden Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ı telefonla ararken; Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Bahçeli'den Beykoz Kavacık muhtarına teşekkür telefonu

MUHTARA TEŞEKKÜR TELEFONU

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu dahil birçok ismi telefonla arayarak değerlendirmelerde bulunan Bahçeli'nin son telefonu ise Beykoz Kavacık Muhtarı Yasemin Şahin'e oldu. Bahçeli, mahallenin muhtarı Şahin'e telefonla teşekkür etti.

SAĞLIK OCAĞINA İSMİ VERİLMİŞTİ

MHP İstanbul İl Başkanlığının aldığı kararla Beykoz'un Kavacık mahallesine sağlık ocağı yapılmış ve sağlık ocağına MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ismi verilmişti.

Bahçeli'den Beykoz Kavacık muhtarına teşekkür telefonu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

şu konuyada mantıklı bir açıklama getirilse iyi olacak 3 ay yatak istirahati veridiği söylenen bir kişi doğal olarak böyle lüzumsuz konulara efor sarfetmez 80 yaşında bir kişi kalp kapağı operasyonu geçirecek ve çatır çatır bütün konulara müdahale edecek ona telefon buna teşekkür falan bana inandırıcı gelmiyor

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