Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile dün telefonda görüştü. Aliyev, görüşmede bölgedeki unsurların silahlarını bırakması ve silahsızlanmanın gerçekleşmesi durumunda anti-terör operasyonunun durdurulacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermeni silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki birliklerinin keşif-sabotaj grupları tarafından terör amacıyla önceden mayınların döşenmesi ve bunun sonucunda sivillerin ve polislerin yaşamını yitirmesi, aynı zamanda Azerbaycan ordusu birliklerinin havan ve çeşitli kalibreli silahlarla ateş altına alınması konularında Blinken'e bilgi verdi.

'SÖZDE SEÇİM'

Aliyev, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimlerinin" yapılması da dahil, bu provokasyonların Azerbaycan'ın egemenliğine karşı Ermenistan ile oluşturduğu ve desteklediği sözde rejimin, kasıtlı provokasyonlarına devam ettiğini kaydetti.

Aliyev bu kasıtlı provokasyonlardan sonra bölgede lokal nitelikli anti-terör önlemlerinin başlatması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Aliyev, önlemler sırasında sivil nüfus ve altyapının hedef alınmadığının, yalnızca meşru askeri hedeflerin etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi.

Aliyev, yeniden entegrasyon konularını müzakere etmek için Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi tarafından Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni nüfusun temsilcilerinin birkaç kez diyaloga davet edildiğini fakat onların bunu reddettiğini, bununla birlikte lokal nitelikli anti-terör önlemlerinin devam ettiği bir zamanda onların bir kez daha diyaloga davet edildiğini belirterek, silahın bırakılması halinde anti-terör önlemlerinin durdurulacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise oluşan durumla ilgili endişesini dile getirerek, ateşkes çağrısında bulundu ve Bakü ile Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni nüfusun temsilcileri arasında doğrudan diyalogun ABD tarafından desteklendiğini söyledi.