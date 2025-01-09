Ayşe Ateş'ten Dervişoğlu'nu tehdit eden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İmralı süreci üzerinden hedef aldığı MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "Benim saygım, sana değil oturduğun koltuğadır. Çünkü ben o koltuğun ilk ve gerçek sahibini tanıyorum. Şahsına bu zamana kadar gösterdiğim saygıyı, o koltuğun gerçek sahibine duyduğum vefanın sadakası saymanı da temenni ediyorum. Bu kadarı sana yeter, fazlası da zaten bana yakışmaz. Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini biliyoruz" demişti.

"SABRIMIZI SINAMA, BELANI DA BİZDEN BULMA"

Dervişoğlu'nun sözlerine ise en sert karşılık Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'dan geldi. Bir video paylaşan Yıldırım "Müsavat, biz senin dansözlük yapma heveslisi olduğunu çok iyi biliyoruz. Sen git, tasmanı tutanları eğlendirmek için dansözlüğünü yap! Sabrımızı sınama; belanı da bizden bulma" ifadelerini kullandı.

AYŞE ATEŞ DE TEHDİT VİDEOSUNA KAYITSIZ KALMADI

Ahmet Yiğit Yıldırım'ın Müsavat Dervişoğlu'nu açık açık tehdit ettiği video büyük ses getirirken bu sözlere Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de kayıtsız kalmadı.

Yıldırım'ın videosunu alıntılayan Ateş paylaşımında "Marquis de Sade der ki 'Ceza görmemiş ilk suçtan daha cesaret verici bir şey yoktur.' Sormadan edemeyeceğim: Ne yaparsın Ahmet, Sinan gibi mi yaparsın?" ifadelerini kullandı.