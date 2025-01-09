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Ayşe Ateş'ten Dervişoğlu'nu tehdit eden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru

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Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nu "Sen git, tasmanı tutanları eğlendirmek için dansözlüğünü yap! Sabrımızı sınama; belanı da bizden bulma" sözleriyle tehdit etti. Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ise Yıldırım'a bu sözler üzerinden tepki göstererek "Ne yaparsın Ahmet, Sinan gibi mi yaparsın?" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İmralı süreci üzerinden hedef aldığı MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "Benim saygım, sana değil oturduğun koltuğadır. Çünkü ben o koltuğun ilk ve gerçek sahibini tanıyorum. Şahsına bu zamana kadar gösterdiğim saygıyı, o koltuğun gerçek sahibine duyduğum vefanın sadakası saymanı da temenni ediyorum. Bu kadarı sana yeter, fazlası da zaten bana yakışmaz. Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini biliyoruz" demişti.

"SABRIMIZI SINAMA, BELANI DA BİZDEN BULMA"

Dervişoğlu'nun sözlerine ise en sert karşılık Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'dan geldi. Bir video paylaşan Yıldırım "Müsavat, biz senin dansözlük yapma heveslisi olduğunu çok iyi biliyoruz. Sen git, tasmanı tutanları eğlendirmek için dansözlüğünü yap! Sabrımızı sınama; belanı da bizden bulma" ifadelerini kullandı.

Ayşe Ateş'ten Dervişoğlu'nu tehdit eden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru

AYŞE ATEŞ DE TEHDİT VİDEOSUNA KAYITSIZ KALMADI

Ahmet Yiğit Yıldırım'ın Müsavat Dervişoğlu'nu açık açık tehdit ettiği video büyük ses getirirken bu sözlere Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de kayıtsız kalmadı.

Yıldırım'ın videosunu alıntılayan Ateş paylaşımında "Marquis de Sade der ki 'Ceza görmemiş ilk suçtan daha cesaret verici bir şey yoktur.' Sormadan edemeyeceğim: Ne yaparsın Ahmet, Sinan gibi mi yaparsın?" ifadelerini kullandı.

Ayşe Ateş'ten Dervişoğlu'nu tehdit eden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru

Ayşe Ateş'ten Dervişoğlu'nu tehdit eden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Mhp dem pkk aynıdır

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Haber YorumlarıVEFA:

Ülkü Ocakları biran önce kapatılmalıdır. Durum çok açık ortada, kamu barışını tehdit ettikleri aşikar!!

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Haber Yorumlarıvelı yun:

seninde davanın ta ben siyasetcimi soytarı mi bu

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Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıAkif:

savcı yok mu ?

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Haber YorumlarıMert Kafkas Sahin:

Bunlar nasıl laflar arkadaş? Bu ne seviyesizlik? Bu ne kindarlik?

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Haber YorumlarıSami İşgören:

işiiniz gücünüz tehdit,tehdit nereye kaadar.gidinde emeklinin asgari ücretlerin sıkıntılarını giderin.hep dayısınız MAŞAALLAH.

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Haber YorumlarıSMMM:

MASAL ANLATIYORLAR YİNE.

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

çeteler işte başka ne beklenir.. kendi nefsini ilah edinmiş Topluluk..

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Haber YorumlarıAbdullah Küçükmeral:

Bu kadın yakında siyasete girer ölen eşi üzerinden şov yapmaktan başka hiç bisey yapmıyor. Eşinin ben iyi bir insan olduğunu düşünüyorum Allah rahmet eylesin ama bu kadın tehlikeli.

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Haber YorumlarıMehmet Timur:

Başka bir partiye yakın dernek veya ocak başkanı böyle beyanlarda bulunmuş olsaydı, sonuç ne olurdu... Yargı hemen harekete geçerdi ve tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilirdi. Bakalım, izleyelim görelim...

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