Asarcık Kaymakamlığına Havza Kaymakamı Cengiz Nayman vekalet edecek
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Fatma Gül Nayman'ın ayrılmasıyla Asarcık Kaymakamlığına, vekaleten Havza Kaymakamı Cengiz Nayman görevlendirildi.
Görev süresinin dolmasıyla ilçeden ayrılan Fatma Gül Nayman'ın ardından Asarcık Kaymakamlığına, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman'ın vekalet edeceği bildirildi.
Fatma Gül Nayman'ın Ankara'da eğitim görecek olmasından dolayı ilçeden ayrılmasıyla Asarcık Kaymakamlığına, vekaleten Havza Kaymakamı Cengiz Nayman görevlendirildi.
Cengiz Nayman, gerektiği durumlarda ilçeye gelecek görevini yerine getirecek.
Kaynak: AA / Mehtap Köşüş - Politika