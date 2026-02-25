Haberler

Arıkan: Emekli bayram ikramiyesi, her bayram için en az bir maaş olmalı

Arıkan: Emekli bayram ikramiyesi, her bayram için en az bir maaş olmalı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Emekli bayram ikramiyesi, her bayram için en az bir maaş olmalıdır.

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Emekli bayram ikramiyesi, her bayram için en az bir maaş olmalıdır. Bunun aşağısında hiçbir rakam ikramiye değildir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Arıkan, Ramazan Bayramı'nda emeklilere verilecek olan emekli ikramiyesine ilişkin, "Ramazan Bayramı'na 3 hafta kaldı. Emeklilerimiz sabırla iktidarın, hükümetin açıklayacağı ikramiye rakamını bekliyorlar. Ama emekli ikramiyesi için konuşulan rakam sadece 5 bin Türk lirası. Emekli ikramiyesinin verilmeye başladığı yıl olan 2018 senesinde, emekliye verilen ikramiyeyle tam 5 gram altın alınabiliyordu. Bugün 5 bin TL ile kaç altın alabilirsiniz? Bir gram altın bile etmiyor. Dolayısıyla 5 bin gibi bir rakam ikramiye diye telaffuz edilecek bir rakam değildir. Buradan iktidara bir kez daha sesleniyoruz; emekli bayram ikramiyesi, her bayram için en az bir maaş olmalıdır. Bunun aşağısında hiçbir rakam ikramiye değildir. Sadece emeklilerimiz değil; engelli maaşı alanlarımız, dul ve yetim maaşı alanlarımız, şehit ve gazi maaşı alanlarımıza da bir maaş ikramiye bu bayram verilmelidir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi

Hedefteki bakana sahip çıkan Erdoğan'dan 168 isme sert sözler
'Kabe'de hacılar hu der Allah' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı

Salonu ayağa kaldıran sözler! Akıma Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız

Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı

Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
Galatasaray'ı yenen takıma FIFA'dan şok ceza

Galatasaray'ı yenen takıma şok ceza
Dünyanın konuştuğu 'ihanet' iddiası! Hedefteki isimden açıklama var

Dünyanın konuştuğu "ihanet" iddiası! Hedefteki isimden açıklama var
Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız

Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düşen F-16'yla ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan düşen F-16'yla ilgili ilk açıklama
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade

CHP'li başkanın kızından taciz davasının seyrini değiştirecek ifade