Antalya Cumhuriyet Başsavcısı: 2023 yılında 75 bin dosya kaydedildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, 2023 yılında adli tatil başına kadar 75 bin kadar soruşturma dosyası kaydolmuş olup, bunlardan 65 bini karara bağlanmıştı. Alternatif çözümler olarak da 5 bin dosya uzlaşma yöntemiyle çözüme kavuşturulmuştur.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, "2023 yılında adli tatil başına kadar 75 bin kadar soruşturma dosyası kaydolmuş olup, bunlardan 65 bini karara bağlanmıştı. Alternatif çözümler olarak da 5 bin dosya uzlaşma yöntemiyle çözüme kavuşturulmuştur" dedi.

Antalya Adliyesi'nde 2023-2024 adli yıl açılış töreni düzenlendi.

Antalya Adalet Sarayı, yerleşkesindeki törende konuşan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, 2023-2024 adli yılının güzel geçmesini temenni etti.

Koç, "Adli tatil yoğun çalışmamızın ardından yorgunluğumuzu giderme, sevdiklerimizle birlikte dinlenme imkanı bulduğumuz bir dönem oldu. Adalet hizmetlerinin tamamen tatil edilmesi mümkün değildir. Bir kısım arkadaşımız tatil döneminde de çalışmaya devam etti. Tüm arkadaşlarımıza bu anlamda teşekkür ederim. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yardım kampanyası başlattık. Bölgede adli hizmetlerin aksamaması için 3 başsavcı vekili, 22 savcı ve yaklaşık 140 personelle birlikte Kahramanmaraş, ilçeleri ve çevre illerine dağıldık. Oradaki defin işlemleri, bilişim sistemlerinin onarımı olsun çok faydalı hizmetler yaptık" dedi.

"75 bin dosyanın, 65 bini karara bağlandı"

Yen, dönemde de geçen yıllarda da olduğu gibi tarafsız, bağımsız, hızlı, etkin ve verimli şekilde hizmet sunmaya devam edeceklerinin altını çizen Koç, "Anayasamızda yazılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel niteliklerine ve toprak bütünlüğüne kast etmiş her türlü terör örgütü mensubu ve destekleyicileriyle de şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra azim ve kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir. Adliyemizde 120 Cumhuriyet savcımız, 193 hakimimiz, bin 438 adliye personelimiz görev yapıyor. 2023 yılında adli tatil başına kadar 75 bin kadar soruşturma dosyası kaydolmuş olup, bunlardan 65 bini karara bağlanmıştı. Alternatif çözümler olarak da 5 bin dosya uzlaşma yöntemiyle çözüme kavuşturulmuştur" açıklamasında bulundu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, hakim, cumhuriyet savcıları, adliye personelleri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. - ANTALYA