Ankara'da Narkotik Operasyonunda 40 Şüpheli Tutuklandı

ANKARA'da narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında, 1 haftada 248 kişi gözaltına alınırken; 40 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada uyuşturucuya yönelik 153 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 248 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 kilo 406 gram esrar, 279 gram eroin, 748 gram bonzai, 2 gram kokain, 2 gram skunk, 42 ecstasy, 415 gram metamfetamin, 20 bin 319 sentetik ecza hapı, 70 captagon ve 5 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 248 şüpheliden 40'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.