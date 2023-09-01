Ankara'da Kaçakçılık Operasyonunda 258 Bin Liralık Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Ankara'da düzenlenen operasyonlarda bir iş yeri ve araçta kaçak sigara, tütün ve etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin değeri 258 bin lira olarak belirlendi.