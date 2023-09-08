Ankara'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Milyon 130 Bin 830 Lira Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Ankara'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 iş yeri, 2 otomobil ve bir kargo şubesine düzenlediği operasyonda 1 milyon 130 bin 830 lira değerinde kaçak ürünler ele geçirdi.

Başkentteki kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik Çankaya, Etimesgut, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde operasyonlar düzenledi.

Aranan 3 iş yeri, 2 araç ve bir kargo şubesinde, 3 bin 130 paket sigara, 2 bin 900 cinsel içerikli ürün, 2 bin 850 puro, 1900 litre etil alkol, 561 elektronik sigara, 200 elektronik sigara likidi, 153 parfüm, 6 şişe kaçak içki ve 4 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.