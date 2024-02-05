Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dezenformasyon içerikli haberleri ifşa ettiklerini açıkladı

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "6-20 Şubat tarihleri arasında neticeleri çok ciddi hatalara sebebiyet verebilecek toplam 200'den fazla dezenformasyon içerikli haberi, yalanı ifşa ettik. Sadece yalan içeriği değil, onun arkasındaki aktörleri de ifşa ettik. Sürecin kamu adına soruşturulmasını ve kamu adına da yargılanmasını en yakın şekilde yine kamu adına da takip ettik" dedi.

Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen 'Asrın Felaketinin 1'inci Yılında Afet İletişimi Sempozyumu'na katıldı. Sempozyumda konuşan Altun, her afetin acil müdahale ve etkin mücadele gerektirdiğini belirterek, "Bu sebeple bütünleşik afet yönetimi anlayışının hayati unsurlarından biri olan afet iletişimi, devletimizin stratejik iletişim politikasının da ayrılmaz bir parçasıdır. Şunun altını çizmemiz gerekir; afet iletişimi dediğimizde sadece afet alanındaki iletişim faaliyetlerinden, kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerinden bahsetmiyoruz. Daha ziyade elbette o süreçteki bilgilendirmeyle beraber afet öncesinde kamuoyunu bilgilendirme, afet önleme ve risk azaltma çalışmalarına afet iletişimi perspektifinde önem veriyoruz ve afet iletişimi dediğimizde bütün bu süreci kapsayacak çalışmalardan bahsediyoruz. Nitekim biz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak 6 Şubat depremlerinden önce ve aradan geçen 1 yıllık süre zarfında da afet iletişimi konusunda da birçok çalışma gerçekleştirdik. Bugünkü sempozyumumuz da bu çalışmalardan bir tanesidir" ifadelerini kullandı.

'İNŞA VE İHYA ÇALIŞMALARI KİTABINI KAMUOYUNA SUNUYORUZ'

Afet ve kriz yönetimiyle iletişimi konusunda geçen 1 yıl içerisinde Türkiye'nin bu konudaki müktesebatına akademik anlamda katkı sunmaya çalıştıklarını söyleyen Altun, "Alanın uzmanlarıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla birlikte 3 dilde hazırladığımız 'Asrın Felaketi' ve 'Asrın Dayanışması' kitaplarıyla, ' Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Görüşler ve Öneriler' kitabıyla, 'Afet İletişimi Forumu Hazırlık, Müdahale ve İyileştirme' kitabı ile biz çeşitli yayınlarla sürece akademik anlamda da katkı sunmaya çalıştık. Bu yayınlarımızdan sonuncusunu da bugün itibarıyla kamuoyuna tanıtıyoruz. O çalışmamız da; 'Asrın Felaketinin 1'inci Yılı İnşa ve İhya Çalışmaları' kitabımızdır. Bu kitabımızı bugünden itibaren ulusal ve uluslararası kamuoyumuzun istifadesine sunuyoruz. ve bu anlamda bu kitabımızda 6 Şubat depremlerinin ne denli büyük bir felakete karşılık geldiğini, deprem sonrası devlet ve millet olarak ortaya koyduğumuz dayanışmanın tüm boyutlarını ve en önemlisi depremden sonra devletimizin ulaşım ve haberleşmeden kültür ve sanata, eğitimden sağlığa, tarımdan dini ve sosyal hizmetlere kadar bölgede hayatın hemen her alanındaki ihya ve inşa çalışmalarını ele almaya, kamuoyuna tanıtmaya gayret gösterdik. Bizler ayrıca bu kapsamda başkanlığımız bünyesinde çıkan 3 aylık akademik dergi olan 'İletişim ve Diplomasi Dergisi'nde ve yine aylık olarak çıkartmaya başladığımız 'Ayın Tarihi' dergilerinde afet iletişimi özel sayılarını da hazırlıyoruz" dedi.

'307 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Altun, 11 şehirde 14 milyon insanın 6 Şubat depremlerinden etkilendiğini kaydederek, "Bu yıkıma karşın bölgede arama kurtarma çalışmalarının hemen ardından devletimiz hızlı bir imar ve inşa seferberliği başlattı. Şu anda bölgede 11 şehirde 930 şantiyede 110 bin 450 personel, gece gündüz demeden çalışmalarını hızla devam ettiriyor. Bu kapsamda rezerv alanlarda 207 bin, şehir merkezlerinde 50 bin ve hafif çelikten olmak 50 bin olmak üzere 307 bin bağımsız bölümün büyük kısmının ihalesi gerçekleştirildi. İhalesi tamamlanan konut ve köy evlerinin de inşa süreci de hızla devam ediyor ve biz özellikle kamuoyunun bu çalışmaları yakından takip etmesi için medya mensuplarının bölgede yer almasını kolaylaştırmaya, onların faaliyetlerini bölgede desteklemeye gayret sarf ediyoruz. Zira bu sürecin en önemli yanı, kamuoyunun açık ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesidir. Biz depremin ilk anından itibaren bu konuya çok büyük özen gösterdik ve kamuoyunun gerçekleri, hakikati en şeffaf biçimde elde edebilmesi için gayret sarf ettik. Bu süreçte Türkiye medyası gerçekten çok büyük fedakarlık gösterdi. Çok büyük bir azimle milletimize hakikati göstermek için sahada fedakarca çalıştı ve gerçekten dezenformasyon çalışmalarına rağmen gerçekten Türk medyasının güçlü isimleri yoğun bir gayret gösterdiler. Biz yine bu kapsamda ulusal ve uluslararası medya mensuplarını, depremin 1'inci yıl dönümünde bölgeye götürdük ve bölgede yapılan çalışmaları bir kez daha yerinde görmelerini temin etmeye çalıştık" diye konuştu.

'2 AY İÇERİSİNDE 75 BİN KONUTUN KURALARI TAMAMLANMIŞ OLACAK'

Bugüne kadar AFAD tarafından 390 bin konut, 40 bin iş yeri ve 11 bin ahır olmak üzere toplamda 441 bin 500 bağımsız bölümün hak sahipliği tespitinin yapıldığını belirten Altun, şöyle dedi:

"Mart ayının ortasına kadar da 30 bin konutun daha kura çekimleri gerçekleştirilecek. Önümüzdeki 2 ay içerisinde de toplamda 75 bin konutun kuraları tamamlanmış olacak. Hatırlanacağı üzere depremin ardından henüz 1,5 ay bile geçmeden depremden etkilenen vatandaşlarımıza ilk köy evleri tamamlanarak teslim edilmişti. Türkiye, depremden zarar gören kardeşlerimiz için bütün kurum ve kuruluşlarıyla, milletimizin bütün unsurlarıyla elinden gelen her türlü imkanı seferber etmiştir. Bundan sonra da bölgeye yönelik ihya ve inşa çalışmalarımız hızla devam edecektir. Bu verileri sizlerle paylaşmamızdaki amaç, tüm bunların nasıl gerçekleştiğine ilişkin önemli bir hususu vurgulamak içindir. Nedir bu? Türkiye Cumhuriyeti'nin afet ve krizler karşısında üst düzey dayanıklılığa ve büyük bir teşkilatlanma kabiliyetine sahip olmasıdır. Bütün dezenformasyon ataklarına, karalama kampanyalarına rağmen, biz bunu açık ve net bir şekilde vurgulamaya devam edeceğiz."

'KİRLİ KAMPANYALARIN HEDEFLERİNE ULAŞMASINI ENGELLEDİK'

Ayrıca, 6-20 Şubat tarihleri arasında neticeleri çok ciddi hatalara sebebiyet verebilecek toplam 200'den fazla dezenformasyon içerikli haber tespit ettiklerini söyleyen Altun, şunları kaydetti:

"Sadece yalan içeriği değil, onun arkasındaki aktörleri de ifşa ettik. ve sürecin kamu adına soruşturulmasını ve kamu adına da yargılanmasını en yakın şekilde yine kamu adına da takip ettik. Yine deprem sonrasında 'Hakikat Mücadelesi' adlı bir gazete çıkardık ve gazeteyi de sahada dağıtarak vatandaşlarımızın afet bölgesindeki gelişmelerle ilgili doğru bir şekilde bilgilendirilmelerini sağladık. ve tecrübelerimizden hareketle afet sürecinde yapılan dezenformasyon saldırılarının hedeflerini burada bir kez daha ifade etmeyi gerekli görüyorum; bu dezenformasyon kampanyalarını yapanların birinci amacı, yetkili otoritelere karşı kamuoyunda bir güvensizlik oluşturmak, yanlış bilgiyi dolaşıma sokarak arama kurtarma ve yardım faaliyetlerini aksatmaya çalışmak. Bu sayede afetten doğrudan ya da dolaylı yoldan etkilenen bireyleri yanlış yönlendirmek, kaos ve endişe imal edenler toplumsal dayanıklılığı zayıflatmak, bireylerin doğru bilgiye erişimini engellemek, karar alma süreçlerine darbe vurmak da bu noktadaki bu kötücül kampanyaların hedefleri arasındadır. Hamdolsun depremin ardından devlet millet el ele gösterdiğimiz gayretlerle bu kirli kampanyaların hedeflerine ulaşmasını engelledik" diye konuştu.