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Alo Adalet 135 Hattı, 5 yılı aşan davalar için 81 ildeki adliyelerde hizmete açıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet 135 Hattı'nın 81 ildeki tüm adliyelerde hizmete sunulduğunu açıkladı. Hat, 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyalarına ilişkin başvurular için kuruldu; yargılamaların hızlanması hedefleniyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyalarına ilişkin başvuruların iletilebildiği Alo Adalet 135 Hattı'nın 81 ildeki tüm adliyelerde hizmete sunulduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, vatandaşların adalet hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti artırmak ve adalete erişimi kolaylaştırmak amacıyla çalıştıklarını belirtti. Alo Adalet 135 Hattı'nın, vatandaşların uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını iletebilecekleri bir iletişim kanalı olarak oluşturulduğunu aktaran Gürlek, uygulamayla devam eden dosyalara ilişkin bilgiye güvenli biçimde erişimin sağlanacağını ifade etti.

Uygulamanın 1 Eylül'de Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak başlatıldığını belirten Gürlek, hattın bugün itibarıyla 81 ildeki tüm adliyelerde vatandaşların hizmetine sunulduğunu bildirdi.

Gürlek, uygulamayla yargı süreçlerindeki gecikmelerin etkin şekilde takip edilmesinin ve yargılamaların hızlanmasına katkı sunulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda reformları sürdüreceklerini belirten Gürlek, adalete erişimi kolaylaştıran ve yargı hizmetlerinin etkinliğini artıran çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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