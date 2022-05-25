Akşener: Ülkemizin Batılı ülkelere gösterdiği iyi niyet defalarca suistimal edildi - Haberler

Akşener: Ülkemizin Batılı ülkelere gösterdiği iyi niyet defalarca suistimal edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, Türkiye'nin onayına ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Yalnız burada unutmamamız gereken bir şey var, ülkemizin şimdiye kadar Batılı ülkelere gösterdiği iyi niyet defalarca suistimal edildi" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi. Akşener, Sultan 2'nci Abdülhamid üzerinde bir yaygara tufanı başlatıldığını belirterek, "Hakaretlerin, öfke nöbetlerinin, nefret şovlarının bini bir para. Oysa dillere destan şanlı tarihimize sahip çıkmanın da tarihimizden ilham alarak yol yürümenin de tarihe atıf yaparak siyaset dersi vermenin de yolu, ilk önce tarihi öğrenmekten geçer" diye konuştu.

Akşener, tarım politikalarına da eleştirilerde bulunduğu konuşmasında sözü seçime getirerek, "Göreceksiniz sandıkla gelen sandıkla gidecek. Bu ülkenin hak edilmiş iktidarı biz olacağız. Hazır olun çok az kaldı" dedi.

Görüntü dökümü:

- Partililerden görüntü

- Akşener'in konuşması

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Haber: Besti KARALAR/ ANKARA,