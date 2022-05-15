AK Partili vekil Rümeysa Kadak duyurdu! Müze Gazhane'deki tepki çeken görseller kaldırıldı - Haberler

Kadıköy'de bulunan Müze Gazhane'deki duvar görselleri tepkiye neden oldu. Gelen tepkiler üzerine harekete geçen İBB ekipleri görseli duvardan kaldırdı.

"AZ ÖNCE KONTROL ETTİK, KALDIRMIŞLAR"

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, tepkilere neden olan görselin kaldırıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Kadak, yaptığı açıklamada "Kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilenen malum rezil çizim bugüne kadar Müze Gazhane'deydi. Az önce yerinde kontrol ettik, "tepkiler üzerine" çizimi kaldırmışlar. Darısı kirli zihniyetlerinin başına…" dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİYE NEDEN OLDU

Müze Gazhane'de yer alan görsel çoğu kullanıcı tarafından sosyal medyada eleştirilmişti. Görseli gören bir vatandaş, "Sanat böyle bir şey değil. Olmamalı da. Rezalet bir çalışma olmuş." yorumunda bulundu.

İşte görsele ilişkin gelen bazı tepkiler:

Müze Gazhane'den kaldırılan görsel