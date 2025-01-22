AK Partili Ensarioğlu: Öcalan'ın mesajı Kandil ve Suriye'ye iletildi

Dem Parti'nin Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan İmralı heyetinin teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ikinci görüşmeyi bugün gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken; AK Partili isimden dikkat çeken bir açıklama geldi.

"ÖCALAN'IN MESAJI KANDİL VE SURİYE'YE İLETİLDİ"

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu EKOL TV canlı yayınına katılarak görüşmelere ve sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Ensarioğlu bugünkü görüşmeye ilişkin "Öcalan'ın mesajı, kendi iletişim araçlarıyla hem Kandil'e hem Suriye'ye iletildi" ifadelerini kullandı.

"3. GÖRÜŞMENİN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ensarioğlu ayrıca İmralı'da üçüncü bir görüşmenin gerçekleşebileceğini belirterek; "Avrupa'yla da görüşüldü. Açıklamadan önce 3'üncü bir İmralı görüşmesi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

İLK ZİYARET 28 ARALIK'TAYDI

Dem Parti heyeti, 28 Aralık'ta İmralı Cezaevi'nde teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan heyet, İmralı'daki görüşme sonrası Meclis'te temsiliyeti bulunan siyasi parti başkanları, cezaevindeki siyasetçiler ile DEM Parti bileşenleri ve çeşitli çevrelerle bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.