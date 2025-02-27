AK Partili Ensarioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda üçüncü kez görüştü. İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki 3'üncü görüşmeye Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da yer aldığı 7 kişilik DEM Parti Heyeti katıldı.

İstanbul'a dönen DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan'ın çağrı metnini kamuoyu ile paylaştı. Öcalan'ın mesajında, "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Tüm sorumluluğu alıyorum" ifadeleri yer aldı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

AK PARTİLİ VEKİL TEHLEKEYİ İŞARET ETTİ

Söz konusu gelişmeye ilişkin çok sayıda yorum yapılırken; AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun açıklamaları dikkat çekti.

TV100 canlı yayınında konuşan Ensarioğlu, yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret ederek, "Bazı ülkeler, bu işin bitmesini istemeyenler Türkiye'nin bugünkü pozisyonundan rahatsız olan bazı güçler provoke etmek isteyebilirler ki bence deneyeceklerdir" ifadelerini kullandı.