AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun oldu

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren Ak Parti'de Kartal Belediye Başkan Adayı ise Hüseyin Coşkun oldu.

AK PARTİ SARIYER İLÇESİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HÜSEYİN COŞKUN KİMDİR?

Aslen Sivas Koyulhisarlı olan Hüseyin Coşkun, 1979 yılında Sarıyer'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sarıyer'de tamamladıktan sonra Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.

SİYASET VE STK KARİYERİ

Hüseyin Coşkun, siyasete 2003 yılında AK Parti Sarıyer İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak adım attı. 2009-2012 yılları arasında AK Parti Sarıyer İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Sarıyer Belediye Meclis Üyeliği, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve Sarıyer Belediye Meclis Üyeliği'ne seçildi.

Coşkun, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çevre ve enerji komisyonu üyeliği ile Sarıyer Belediyesi'nde İmar Komisyonu üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Sosyal ve siyasi anlamda Sarıyer'e hakim olan Coşkun, bir dönem Sarıyer Spor Kulübü'nde asbaşkanlık görevinde de bulunmuştur. 2024 Yılı Mahalli İdareler Seçiminde AK Parti tarafından Sarıyer İlçesine aday gösterilen Hüseyin Coşkun, CHP'nin güçlü olduğu Sarıyer'de ter dökecek.