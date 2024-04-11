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AK Parti'nin Yeniden Refah ziyaretine damga vuran anlar: Bizim yüzümüzden kaybettiğiniz belediye yok çok şükür

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Ak Parti'nin Ramazan Bayramı nedeniyle Yeniden Refah Partisi'ne yaptığı ziyarette ilginç anlar yaşandı. Yerel seçimlerle ilgili konuşan YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu "Seçimlerde çok şükür başarı yakaladık, üçüncü parti olduk. Bizim yüzümüzden kaybettiğiniz belediye yok çok şükür." dedi.

AK PARTİ'DEN YENİDEN REFAH'A BAYRAM ZİYARETİ

Ak Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız başkanlığındaki heyet, Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) bayram ziyaretinde bulundu. YRP'de, heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu, STK ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Seçim Aydın, Kadın Kolları'ndan Kevser Vural Yıldız ve Ayşegül Kapukaya'dan oluşan heyet ağırladı. Ak Parti'nin heyetinde ise, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Derya Öztekin, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Salih Aydın yer aldı.

Zeynep Yıldız, heyetini takdim ederken, "Bizler genç bir heyet olarak karşınızdayız. Yolda gelirken fark ettik ki hepimiz akranız, 1992 doğumluyuz" ifadelerini kullandı. İçinde bulundukları binanın kendilerinde olumlu hatıraları bulunduğunu söyleyen Yıldız, "Yandaki camiyi çok net hatırlıyorum. Bu duygudaşlık, bu paylaşım, bu ortak bellek bence fevkalade değerli" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve bayram tebriklerini getirdiğini belirten Yıldız, AK Parti'nin çalışmalarına değindi.

"BİZİM YÜZÜMÜZDEN KAYBETTİĞİNİZ BELEDİYE YOK ÇOK ŞÜKÜR"

Sohbet sırasında YRP Genel Başkan Yardımcısı Uğurlu, "Biraz da siyasete girelim" diyerek, "Seçimlerde çok şükür başarı yakaladık, üçüncü parti olduk. Televizyonda izlediğimiz AK Parti taraftarı birçok gazeteci şunu söylediler; 'Hiçbir yerde YRP yüzünden AK Parti belediye kaybetmedi.' Bundan biz rahatladık, mutlu olduk. Bizim yüzümüzden kaybettiğiniz belediye yok çok şükür" ifadelerini kullandı. Uğurlu'nun sözlerine karşılık AK Parti heyetinin tebessüm ettiği görüldü.

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Kaynak: ANKA / Politika

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