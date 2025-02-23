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AK Parti'nin yeni MKYK'sında 39 isim liste dışında kaldı

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AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda köklü değişiklik yaşandı. 75 kişilik listeye 39 yeni isim eklendi. 36 ismin aynı kaldığı partinin yönetim kadrosunda 39 isim ise kendine yer bulamadı.

Ak Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ile Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulunun yeni üyeleri belirlendi.

39 İSİM YENİ PARTİ YÖNETİMİNDE YER ALMADI

AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan tüzük değişikliğiyle MKYK'de 36 isim yerini korurken, 39 isim yeni parti yönetiminde yer almadı. Kurula 39 yeni isim girdi. Böylece MKYK'nin yüzde 52'si yenilenmiş oldu.

AK Parti'nin yeni MKYK'sında 39 isim liste dışında kaldı

AK Parti MKYK'da liste dışı kalan isimler şu şekilde:

  • Adnan Günnar,
  • Ahmet Arslan,
  • Ali Demirel,
  • Ali Karakaş,
  • Atakan Yılmaz,
  • Betül Altunsoy,
  • Cem Duran Uzun,
  • Cemal Donat,
  • Ceren Tuncer,
  • Dilek Yıldız Büyükdağ,
  • Emir Yasin Kekeç,
  • Emre Ete,
  • Erdoğan Özegen,
  • Eyüp Gökhan Özekin,
  • Fevzi Polat,
  • Hasan Sert,
  • Hatice Kübra Öztürk Gökkaya,
  • İbrahim Halil Yıldız,
  • İlyas Şeker,
  • Kuddusi Müftüoğlu,
  • Lütfiye Selva Çam,
  • Mehmet Kasım Gülpınar,
  • Mehmet Sait Kirazoğlu,
  • Mehmet Şükrü Erdinç,
  • Melek Şimşek,
  • Metin Tarhan,
  • Muhammet Ali Kaldırım,
  • Mustafa Seven,
  • Nurhayati İnanç,
  • Orhan Karasayar,
  • Orhan Miroğlu,
  • Remzi Albasan,
  • Reşide Yüksel,
  • Sena İspirli,
  • Sibet Betül Birer,
  • Sümeyye Bozkurt,
  • Şebnem Koçakelçi Elgörmüş,
  • Vedat Demiröz,
  • Yelda Erdol Gökcan.
AK Parti'nin yeni MKYK'sında 39 isim liste dışında kaldı
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

vazifelerinde başarılar iyi yürütmeler

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

eski merkez karar yürütme kurulu üyeleri bu ülkede yeteri kadar yürüttükleri için yerlerini hiç yürütmemiş yeni üyelere bıraktılar birazda onlar yürütecekler ama kararmı yürütürler yoksa başka bir şeymi onu bilmem

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