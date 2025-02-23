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AK Parti Kütahya İl Başkanı Erenler: "Yeni hedefler, yeni zaferler için durmak yok, yola devam"

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AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, 8. Olağan Büyük Kongresi'nin coşkulu bir atmosferde tamamlandığını belirterek, "Yeni hedefler, yeni zaferler için durmak yok, yola devam" dedi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, 8. Olağan Büyük Kongresi'nin coşkulu bir atmosferde tamamlandığını belirterek, "Yeni hedefler, yeni zaferler için durmak yok, yola devam" dedi.

Partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından değerlendirmelerde bulunan Erenler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen kongrenin coşkulu bir atmosferde tamamlandığını belirterek, "Biriz, beraberiz, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Kongrenin parti teşkilatına, millete ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erenler, "Yeni hedefler, yeni zaferler için durmak yok, yola devam" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin gelecek vizyonuna vurgu yapan Erenler, teşkilat olarak güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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