AK Parti Gençlik Kolları'ndan İftar Buluşması

Ak Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, 961 mahalle başkanına yönelik geniş katılımlı bir iftar programı düzenledi. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, "Bir senede 45 bin yeni genç üyeyi AK Gençlik'e kazandırdık" dedi.

İstanbul'un dört bir yanından mahalle başkanlarının ve Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Osman Nuri Nazlıer'in katıldığı iftar programı, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunu güçlendiren anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda kurulan Ramazan etkinlik alanındaki iftarda, teşkilat mensupları aynı sofrada bir araya gelerek Ramazan'ın bereketini paylaştı.

"Bir senede 45 bin yeni genç üyeyi AK Gençlik'e kazandırdık"

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, mahalle başkanlarına hitaben, "Bugün bu güzel iftar sofrasında, bu güzel atmosferi paylaştığımız kıymetli mahalle başkanlarımız her biriniz bu güzel iftar sofrasına hoş geldiniz. Biz İstanbul genelinde hamdolsun mahalle başkanlığı düzeyinde şu anda eşi benzeri görülmemiş şekilde çok güzel bir durumdayız. Hepsi sizin gayretlerinizle oldu. Sadece bir senede sizin gayretlerinizle 45 bin yeni genç üyeyi AK Gençlik'e kazandırdık. Her birinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

"Gözümüz arkada değil"

İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da, birlik ve kararlılık vurgusu yaparak, "Cenab-ı Allah tuttuğumuz, tutacağımız oruçları kabul etsin. Cenab-ı Allah bu güzel topluluğu, bu güzel birliği ve beraberliği, şu güzel anlayışı ve hal dilini inşallah zihinlerinizden geçen, akıllarınızdan geçen ve sizi en iyisiyle, en hayırlısıyla kavuşturacak bir geleceğe nasip etsin. Şu manzarayı görünce aklımdan bir tek şey geçti, tek bir cümle geçti: Gözümüz arkada değil. Allah'a hamdolsun. Hiçbir şekilde gözümüz arkada değil. Tarihin bize emanet ettiği ve hediye ettiği bir liderle çalışıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'la çalışıyoruz. Dünyaya söyleyecek sözünüz var. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Dünyanın güvenilir lidere ihtiyacı var. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah yolunuzu açık etsin, Allah sizi muhafaza etsin" şeklinde konuştu.

"Gençlik bu ülkenin en büyük gücüdür"

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ise gençliğin Türkiye'nin geleceğindeki rolüne dikkat çekerek, "Doğru bilinen bir yanlış nedir biliyor musunuz? Türkiye'deki gençliğin başka taraflarda olduğu iddiasıdır. İşte bu manzaraya baktığımızda bizim geleceğimiz, bizim gözümüzün nuru gençliğimiz buradadır. Sayın Cumhurbaşkanımız bize 2053-2071 hedefi koydu. Bu hedeflerde en fazla güvendiği kesim şüphesiz gençliktir. Teşkilatımızda bütün enerjimizin yegane dayanağı siz gençlersiniz arkadaşlar. Bizim için çok kıymetlisiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun" diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Ramazan ayı boyunca sürecek programlar kapsamında teşkilat buluşmaları, gençlik ve aile iftarları, kültürel etkinlikler ve gönül sofralarıyla İstanbul'un 39 ilçesinde Ramazan'ın bereketi ve kardeşlik ruhu paylaşılmaya devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı