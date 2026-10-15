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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: "Devlet Bakanlığını üstlenen Ağa’yı kutluyor, tarihi kararı hayata geçiren herkese teşekkür ediyoruz"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: 'Devlet Bakanlığını üstlenen Ağa’yı kutluyor, tarihi kararı hayata geçiren herkese teşekkür ediyoruz'
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Devlet Bakanlığını üstlenen Mehmet Seman Ağa’yı kutluyor; başta Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi olmak üzere böylesi tarihi bir kararı hayata geçiren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Devlet Bakanlığını üstlenen Mehmet Seman Ağa'yı kutluyor; başta Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi olmak üzere böylesi tarihi bir kararı hayata geçiren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Türkiye-Irak ilişkileri ve büyük gönül coğrafyamız açısından tarihi bir gelişme daha yaşanmış, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa, Irak'ta gerçekleşen kabine değişikliğinde Devlet Bakanlığı görevine getirilmiştir. Bu süreçte mevcut Kerkük Valiliği görev süresi de yine bir Türkmen tarafından tamamlanacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgemizde barış, refah ve huzur esaslı politikalara yön verirken, gönül coğrafyamızın bizlere yüklediği sorumluluğu geleceğe taşımayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle Devlet Bakanlığını üstlenen Mehmet Seman Ağa'yı kutluyor; başta Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi olmak üzere böylesi tarihi bir kararı hayata geçiren herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye-Irak dostluğu ve bölge barışı için hayırlara vesile olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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