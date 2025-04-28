AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Cuntacılık ve Darbecilikle Mücadelede 27 Nisan" panelinde konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partimizi, doğrudan doğruya hiçbir şekilde ilgilendirmeyen bir yolsuzluk soruşturması üzerinden 'cuntacı' ilan etmeye kalkışması aklımıza ve hafızamıza hakarettir. Bu iftiraların hiçbirini kabul etmiyoruz ve 'Bir yerde cunta varsa orada CHP vardır' diyoruz." dedi.

Ak Parti İnsan Hakları Başkanlığınca, 27 Nisan 2007'de yayımlanan ve Türk demokrasisinin "kara lekesi" olarak anılan "e-muhtıra"nın 18'inci yılı dolayısıyla "Cuntacılık ve Darbecilikle Mücadelede 27 Nisan" paneli düzenledi.

"Bir Dik Duruşun Hikayesi" temasıyla parti genel merkezinde gerçekleştirilen panelde konuşan AK Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, vesayetçilik zihniyetinin, ülkenin gelişme ve ilerlemesini engelleyen en temel faktörlerden biri olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkındaki soruşturmalarla ilgili ifadeleri üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Yalçın, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partimizi, doğrudan doğruya hiçbir şekilde ilgilendirmeyen bir yolsuzluk soruşturması üzerinden 'cuntacı' ilan etmeye kalkışması aklımıza ve hafızamıza hakarettir. Bu iftiraların hiçbirini kabul etmiyoruz ve 'Bir yerde cunta varsa orada CHP vardır' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalçın, AK Parti olarak darbelerle, muhtıralarla, vesayetle mücadeleyi en etkin biçimde veren parti olmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı'nın cüretkarlığı ya cehaletinden ya da gerçekleri sınırsızca çarpıtabileceğine olan inancından kaynaklanıyor olabilir. Ancak böylesi bir cüretkarlığa meydanı bırakırsak bunca yıl boyunca demokrasi için darbecilik zihniyetine karşı verdiğimiz mücadelenin hakkını da vermemiş oluruz. O nedenle darbeleri ve darbecileri hatırlamak ve hatırlatmak hepimizin görevidir. Anlamak ve anlatmak, darbelerin önemini kavramak ve kavratmak bize düşer."

"AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dik bir duruş sergiledi"

AK Parti'nin 27 Nisan 2007'de yayımlanan "e-muhtıra"yı reddettiğini ve yok saydığını anımsatan Yalçın, "AK Partililer o tarihlerde sokakları işgal etmedi. Yalanlara iftiralara başvurmadı. Provokasyonlara kalkışmadı. Kutsallara küfretmedi. Boykot çağrısında bulunmadı. Tencere tava çalmadı. AK Partililer büyük bir vakar ve sükunetle sandığa gitti ve iradesine sandıkta bir kez daha sahip çıktı. AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde cesaretle dik bir duruş sergiledi. AK Partililer de aynı cesaretle partisine ve iktidarına sahip çıktı." şeklinde konuştu.

Yalçın, demokrasi tarihinde ilk kez askeri vesayete karşı bir dik duruş sergilendiğini ve milletin dik duruşuyla darbecilerin ilk kez istediğini alamadığını belirterek, şunları kaydetti:

"27 Nisan'ın önemi biraz da buradan kaynaklanır. 27 Nisan e-muhtırasına karşı konulan dik duruş, sonrasında vesayet mekanizmalarının teker teker çökertilmesinin de başlangıcı oldu. Bugün ülkede herhangi bir parti iktidara geldiğinde muktedir olabileceğini düşünüyorsa işte bu 27 Nisan e-muhtırasına karşı konulan tavırla başlayan şanlı bir devrim sürecinin sonucudur."

Yalçın'ın açılış konuşmasının ardından "Bir Dik Duruşun Hikayesi" isimli video klip gösterimi yapıldı. Panel, Yalçın'ın moderatörlüğünde, eski Meclis Başkanları Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin'in konuşmalarıyla devam etti.

Panele, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ömer İleri, Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Şahin ile partililer katıldı.