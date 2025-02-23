AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev

Ak Parti'de tarihi bir gün yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da manifesto niteliği taşıyan bir konuşma yaptığı 8. Olağan Büyük Kongre'de dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

LİSTEDE KENDİNE YER BULDU

Kamuoyu ile paylaşılan AK Parti MKYK listesinde birbirinden sürpriz isimler yer alırken bunlardan biri de hiç kuşku yok ki AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ti.

54. SIRADAN DAHİL OLDU

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, MKYK listesine 54. sıradan girerken kendisine kritik bir görevin de verileceği iddia edildi.

GÖKÇEK'E KRİTİK GÖREV

Ankara kulislerinden edinilen bilgiye göre Gökçek'in bugünkü kongre sonunda AK Parti'nin Tanıtım ve Medya Başkanı olması bekleniyor. AK Parti'de bu görevi Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yürütüyordu.