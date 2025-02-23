AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler

AK Parti MKYK belli oldu! Listede birbirinden sürpriz isimler var
Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama

Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama
Erdoğan'ın masasındaki son anket

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı canlı yayında açıkladı
Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı

Erdoğan neşteri vurdu! Listede tüm gözler onu aradı ama bulamadı

AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde kamuoyu ile paylaşılan MKYK listesinde Ankara Milletvekili Osman Gökçek de yer aldı. Gökçek'in bugünkü kongre sonunda AK Parti'nin Tanıtım ve Medya Başkanı olması bekleniyor.

Ak Parti'de tarihi bir gün yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da manifesto niteliği taşıyan bir konuşma yaptığı 8. Olağan Büyük Kongre'de dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

LİSTEDE KENDİNE YER BULDU

Kamuoyu ile paylaşılan AK Parti MKYK listesinde birbirinden sürpriz isimler yer alırken bunlardan biri de hiç kuşku yok ki AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ti.

54. SIRADAN DAHİL OLDU

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, MKYK listesine 54. sıradan girerken kendisine kritik bir görevin de verileceği iddia edildi.

GÖKÇEK'E KRİTİK GÖREV

Ankara kulislerinden edinilen bilgiye göre Gökçek'in bugünkü kongre sonunda AK Parti'nin Tanıtım ve Medya Başkanı olması bekleniyor. AK Parti'de bu görevi Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yürütüyordu.

AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
img

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha
img

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı canlı yayında açıkladı
img

Vatandaşların akın ettiği AVM önünde mide bulandıran görüntü
500

Yorumlar (19)

Haber YorumlarıArda Paşa:

Allahım en kısa zamanda kurtulmayı nasip eylesin:))Allahtan başka ümidimiz kalmamıştır.

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıknn zpt:

babadan ogula geçen sistemin adı neydi unuttum :)

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYasar Unal:

Gökçek'e yetki vermek, liyakat konusunda geldiğimiz noktayı birkez daha ortaya koyuyor.

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSatilmis Atmaca:

DEMEK Kİ BÜTÜN MEMLEKET İN PARSEL LEN MESİ GEREKİYOR. UZMAN OLARAK GÖREV LEN DİR MİŞ LER DİR. TEK ANKARA PARSELİ İLE OLMAZ. BÜLENT ARINÇ HOCAM TÜRKİYE HEP DEN PARSEL LEN MELİ. DEMEK Kİ.

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSebahattin Yakar:

vaybe bunlaraml kaldl yandlk

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMihlari:

bu it babasından 5 gömlek daha üstün fırıldak...

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

yakisir yüzü kizarmayan ve cok rahat yalan söyleyen halkin nefretini dahada kazanmak icin gerekli ve dogru secim, tahminen kulak cinlamasindan geceleri bile gözüne uyku girmez.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrcun Tezcanoglu:

2007 yilinda Samurai kilici tasimak ve kasten adam yaralamaktan 17 ay hapis cezasina carptirildi..yerine olayi ustune almak isteyen adam bu suctan 6 ay hapis cezasina carptirildi.. aq memleketinde bu sucun olsa ogretmen memur olamazsin ama vekil bakan filan olursun

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞEVKET DURAK:

hayırlı olsun,yolunuz açık olsun,

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıserdar kocakaya:

Türkiye öyle bir ülke ki insanlığa yönelik hiçbir zekası hiçbir vasfı hiçbir üretim kabiliyeti olmadan zengin olan insanlarla dolu... sonra beyin göçü neden oluyor...

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Tunç'tan 'kısmi af' açıklaması

Kısmi af mı geliyor? Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama var
Kalabalığa aldırış etmeden AVM'nin önüne tuvaletini yaptı

Vatandaşların akın ettiği AVM önünde mide bulandıran görüntü
Federasyondan ortalığı karıştıracak karar: Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek

Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek
Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti'ye katıldı

Kongreye damga vuran görüntü! 3 vekil resmen AK Parti'de
Dursun Özbek'in Fenerbahçe derbisi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı

Dev derbi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı!
Kürşad Zorlu, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer aldı

En yakınındaki 5 isim AK Parti'nin A Takımı'nda

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.