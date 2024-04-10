AK Parti'den MHP'ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı

Afyon'daki Bolvadin Belediyesi, AK Parti'den MHP'ye geçti. Yeni Belediye Başkanı Derviş Aynacı, önceki dönemden kalan borçları belediye binasına astı. Afişte kasada 0 TL olduğu ve 424 Milyon 43 Bin TL borç olduğu belirtildi.

Yerel seçimlerin ardından el değiştiren belediyelerde devir teslim törenleri yapıldı ve yeni başkanlar koltuklarına oturmaya başladı. O noktalardan biri de Afyon'un Bolvadin Belediyesi oldu. MHP'li Derviş Aynacı, yüzde 41.45 oy alarak AK Parti'li rakibi Fatih Kayacan'ı geride bıraktı. Yeni başkanın ilk icraatı iseönceki dönemden kalan borçları belediye binasına asmak oldu.

"KASADA 0 TL, TOPLAM BORÇ 424 MİLYON TL TESPİT EDİLMİŞTİR"

Asılan afişle, kasada 0 TL olduğu ve 424 Milyon 43 Bin TL borç olduğu ilçe sakinlerine ilan edildi. Dev afişte belediyenin çek ödemelerinden, SGK borçlarına kadar pek çok detayın yer aldığı görüldü. Cumhur İttifakı ortaklarından olan AK Parti ve MHP'nin seçimlerin ardından birbirlerine karşı yaptıkları bu hamle oldukça dikkat çekti.

AK PARTİ'DEN CHP'YE GEÇEN BELEDİYE DE AFİŞLE BORCU DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde ise AK Parti'den CHP'ye geçen Dinar Belediyesi'nde de borçlar belediye binasına asılmış ve belediye kasasındaki toplam varlığın 642 bin TL, borcun ise 125 milyon TL olduğu duyurulmuştu.