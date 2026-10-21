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AK Parti'de yerel yönetimler reformu için son aşamaya gelindi

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AK Parti'de yerel yönetimler reformu için son aşamaya gelindi
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, yerel yönetimlere ilişkin reform çalışmaları ele alındı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, yerel yönetimlere ilişkin reform çalışmaları ele alındı. Belediyelerin mali yapısının disipline edilmesi, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yetki karmaşasının giderilmesini içeren düzenlemede son aşamaya gelindiği, çalışmanın en kısa sürede TBMM'ye sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

Ak Parti Genel Merkezi'nde dün gerçekleştirilen MKYK toplantısında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir tarafından yerel yönetimlere ilişkin sunum yapıldı. Sunumda, belediyelerin mali yapısı, denetim süreçleri ve yerel yönetimlerin işleyişine yönelik değerlendirmelere yer verildi.

MALİ DİSİPLİN VE DENETİM GÜÇLENDİRİLECEK

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; sunumda özellikle bazı muhalefet belediyelerinde gündeme gelen rüşvet, yolsuzluk ve irtikap iddialarının belediye hizmetlerine etkisi ele alındı. Söz konusu iddiaların hizmetlerde aksamalara ve vatandaşların mağduriyetine yol açtığı değerlendirilirken, belediyelerin mali yapısını disipline edecek düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Denetim mekanizmalarının güçlendirilmesinin de reformun temel başlıkları arasında yer aldığı belirtildi.

YETKİ KARMAŞASININ GİDERİLMESİ HEDEFLENİYOR

Sunumda, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile kırsal alanlardaki yerel yönetimler arasında yaşanan yetki karmaşasının giderilmesine yönelik öneriler de değerlendirildi. Yerel yönetimlerin işleyişini daha etkin hale getirmeyi amaçlayan kapsamlı bir reforma ihtiyaç duyulduğu vurgulanırken, AK Parti tarafından hazırlanan reform çalışmasında son aşamaya gelindiği kaydedildi.

5 ANA BAŞLIKTA ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Reform çalışmalarının; 'Yerel yönetimlerde şeffaflık ve denetim', 'Yerel yönetim modelinin geliştirilmesi', 'Yerel yönetimlerin mali yapısı', 'Yerel yönetimlerde yeni uygulamalar' ile 'İmar ve planlama' başlıkları altında yürütüldüğü belirtildi. Çalışmaya son şeklinin verilmesinin ardından düzenlemenin en kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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