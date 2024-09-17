Üye Girişi
Haberler

AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör Görevinden İstifa Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör, 26 Ocak 2023 tarihinden beri sürdürdüğü il başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Güngör, Yazılı açıklamasında, Türkiye'nin güçlü bir dönüşüm içerisinde olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, görev süresince temiz bir çalışma yürüttüğünü ve destek verenlere teşekkür etti.

Ak Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör, 26 Ocak 2023 tarihinden bu yana yürüttüğü il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Orhan Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, " Ak Parti, milletine aşık, geçmişle bağını koparmadan geleceği kurmak için harekete geçmiş, her daim mazlumların feryadını duyup yardıma koşmuş, tarihten aldığı şuurla sadece 2023'ü değil, 2053 ve 2071'i hedef olarak belirlemiş, çalışkan, cesur, özgüvenli, dertli ve fedakar bir liderin öncülüğünde hareketine başlamıştır. Yaklaşık yirmi iki yıllık bir sürede Türkiye'nin geçirdiği dönüşümü görmek herkese nasip olmayacak türden bir ayrıcalıktır. Milletimiz bu dönüşümün farkında olsa da Türkiye'nin bu güçlü halini kabullenemeyenler içte ve dışta Cumhurbaşkanımıza karşı olan tutumlarını sürdürmektedir. Batı'nın ve ülkemiz içindeki uzantılarının Türkiye ve İslam düşmanlığına yönelik tutumları karşısında bize düşen Cumhurbaşkanımızı bu kutlu mücadelesinde yalnız bırakmamaktır. Gerçi Cumhurbaşkanımız her daim milletin teveccühünü kazanmıştır. Son yirmi iki yılda gerçekleştirilen atılımlar sayesinde ülkemiz dünyanın en büyüğü olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ülkemizin kendi imkanlarıyla hayata geçirdiği milli savunma sistemleri, yerli otomobil, Mavi Vatan için verilen mücadeleler milletimizin ve dostlarımızın takdirini kazandığı gibi düşmanlarımızın da korkularını artırmıştır. Eğitim, iletişim, ulaşım, tarım, endüstri ve enerjide gerçekleştirilen devrimler ülkemizin altyapı sorununu çözmüştür. Aile kurumunun korunması, ecdadın mirasına sahip çıkılması, Ayasofya'nın yeniden ihyası gibi manevi dünyamızı da ihmal etmeyen bu kalkınma şüphesiz ki bu yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını göstermektedir. Türkiye Yüzyılı'nın ilk ve belki de en önemli virajı olan önümüzdeki seçimler için 26.01.2023 tarihinden beri büyük bir heyecanla yürütmekte olduğum AK Parti Ağrı İl Başkanlığı görevinden Genel Merkezimizin takdiri ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ile görevimi bırakıyorum. Özelikle şunu belirtmek istiyorum görev yaptığım süre boyunca temiz kaldık, temiz çalıştık, kirlenmedik dik durduk kirlenmeye izin vermedik. Alnımız aktır, vicdanımız rahattır. Bütün mesaimizi partimizin başarısı için harcadık. Görev yaptığım süre boyunca bana güvenen ve desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir'e, Doğu Anadolu Bölge Koordinotörlerimiz Sayın Metin Bulut'a, sayın Mehmet Şükrü Erdinç'e il Koordinotörümüz Sayın Emrullah Gür'e şükranlarımı sunuyorum. Yine bu süreçte desteklerini esirgemeyen milletvekilimiz sayın Ruken Şahin Kilerci'ye, de teşekkürü borç bilirim." dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yerel Haberler Orhan Güngör Politika AK Parti

Mehmet Şimşek herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Şu anda gündemimizde yok

Herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Gündemimizde yok

 Bakan Tekin'den 'Gazze' dersi yanıtı: Videonun üçte birinden daha az bir bölümde yer aldı

Okulun ilk günü işlenen ders infial yaratmıştı! Bakan Tekin canlı yayında yanıt verdi

 Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, '1 alana 1 bedava' kampanyasıyla satmaya çalıştılar

Tarihi geçmiş ürünleri, skandal kampanyayla vatandaşa satmaya çalıştılar
Küçücük bebeğe bile aldırmadan genç kadını taciz etti! Motokuryeyi görüntüler ele verdi

Küçücük bebeğe bile aldırmadan rezil planını uyguladı! Motokuryeyi görüntüler ele verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef İşkembeli Nohut tarifi! En güzel İşkembeli Nohut tarifi! İşkembeli Nohut tarifi nasıl yapılır? İşkembeli Nohut için malzemeler! MasterChef Kuzu Kapama tarifi! En güzel Kuzu Kapama tarifi! Kuzu Kapama tarifi nasıl yapılır? Kuzu Kapama için malzemeler! MasterChef Patates püresi tarifi! En güzel Patates püresi tarifi! Patates püresi tarifi nasıl yapılır? Patates püresi için malzemeler! MasterChef Kadınbudu köfte tarifi! En güzel Kadınbudu köfte tarifi! Kadınbudu köfte tarifi nasıl yapılır? Kadınbudu köfte için malzemeler! MasterChef Biber Dolması tarifi! En güzel Biber Dolması tarifi! Biber Dolması tarifi nasıl yapılır? Biber Dolması için malzemeler! MasterChef Taze Fasulye tarifi! En güzel Taze Fasulye tarifi! Taze Fasulye tarifi nasıl yapılır? Taze Fasulye için malzemeler! MasterChef Mercimek Çorbası tarifi! En güzel Mercimek Çorbası tarifi! Mercimek Çorbası tarifi nasıl yapılır? Mercimek Çorbası için malzemeler! Yasama organı nedir? Yasama organı görevi nedir? Bursa elektrik kesintisi! 17-18 Eylül İnegöl, Gemlik, Yıldırım elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 17-18 Eylül İslahiye, Şehitkamil, Nurdağı elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 17-18 Eylül Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title