Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Almanya'ya gidiyor - Haberler

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Almanya'ya gidiyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Almanya'ya gidiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Almanya'ya gidiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Almanya'ya gidiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 14-16 Nisan tarihleri arasında çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Almanya'ya gidecek. Berlin'de 14 Nisan'da DİTİB Cami, DİTİB Merkezi ve Türklerin kaldığı huzurevini ziyaret edecek olan Bakan Yanık, Büyükelçilikte Türklerin oluşturduğu STK'lerle toplantı gerçekleştirecek. Toplantıya Türk iş insanlarının da katılımı planlanıyor.

Ertesi gün Köln'e geçecek olan Bakan Yanık, burada da Türklerle bir araya gelecek ve STK temsilcileriyle Başkonsoloslukta toplantı yapacak. Bakan Yanık, aile ataşeliklerinin yaygınlaştırılması ve yürüteceği çalışmalar konusunda STK temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunacak.

Bakan Derya Yanık, 16 Nisan'da da Dusseldorf'ta koruyucu ailelerle buluşacak, huzurevi ziyaret edecek ve gençlerle iftarda bir araya gelecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Sivil Toplum Kuruluşları, Derya Yanık, Almanya, Nisan, Politika, Haberler

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