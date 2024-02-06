Ahmet Davutoğlu: Depremzedelere uzun vadeli faizsiz kredi verilmeli

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, depremzedelere kamu bankaları aracılığıyla uzun vadeli faizsiz krediler verilmesi gerektiğini belirterek, "TOKİ evleri için verilen taahhütler vaktinde yerine getirilmelidir. TOKİ'lerin ihale süreçleri, hangi şirketlere, hangi şartlarla verildiği daha şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmalıdır" dedi.

Davutoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 1'inci yıl dönümü nedeniyle partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu, 6 Şubat 2023'te böyle bir sınama ile zamanın durduğuna ve mekanın sarsıldığına şahitlik ettiklerini belirterek, "Tam 11 ilimiz, 62 ilçemiz, 10 binden fazla köyümüz bu ortak kaderi farklı yönleriyle paylaştı. Artık rakam vermek istemiyorum ama on binlerce vatandaşımızı kaybettik. Yaralılarımız, bölünen ailelerimiz, toprak altında kalan ciğerparelerimiz oldu. Bir kez daha bu vesileyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve metanet diliyorum. Kaybettiklerimizi geri getiremeyiz ama geride kalanlarımızın halen boğuşmakta oldukları sorunlara şifa olmak, bir daha yaşanmaması için gayretler göstermek hepimizin boynunun borcu" diye konuştu.

'EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ KALDIRILMALI'

Depremzedelere kamu bankaları aracılığıyla uzun vadeli faizsiz krediler verilmesi gerektiğini belirten Davutoğlu, "Hiçbir banka havale, EFT ücreti almamalıdır. Emlak vergisi, Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) gibi belediyelerin aldığı vergiler kaldırılmalıdır. Deprem bölgesinde çalışan depremzedelerin SGK primleri devlet tarafından ödenmelidir. Depremzedelerden birkaç yıllığına MTV ödemesi alınmamalıdır. Deprem bölgesinde okuyan ve LGS gibi sınavlara giren öğrencilere pozitif ayrımcılıkta bulunulmalı, artı destekler verilmelidir. Bu okullarda depremzede öğrenci kontenjanları açılmalıdır. Diğer illerde okuyan öğrencilere depremzede öğrenci bursu verilmelidir. Depremzedelerden ilk kez evlenen gençlere maddi yardım yapılmalıdır. Deprem bölgesinde ikamet etmek şartıyla doğan çocuklara belirli bir süre müddetince mama, bez gibi destekler sağlanmalıdır. Hastane, ilaç ve muayene katkı payı alınmamalıdır. TOKİ evleri için verilen taahhütler vaktinde yerine getirilmelidir. TOKİ'lerin ihale süreçleri, hangi şirketlere, hangi şartlarla verildiği daha şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Toplanan bağış paralarının nerelere harcandığı şeffaf şekilde paylaşılmalıdır" dedi.