Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti'ne iade-i ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Afyonkarahisar'ın asayişi hakkında bilgiler verdi. Afyonkarahisar'da kendisinin göreve başlamasının üzerinden 100 gün geçtiğini ve Afyonkarahisar'ın suç oranının benzeri illere oranla yüzde 50 az olduğuna dikkat çeken Ay, "Afyonkarahisar'da suç oranımız nüfus ve büyüklük bakımından bize emsal olan illere göre daha az. Diğer illerde olduğu gibi bizde de kasten yaralama ortaya daha çok çıkıyor. 1700 personel ile Afyonkarahisar'ın huzuru, asayişi ve trafiği için çalışmalara devam ediyoruz. Elbette ki bu kadar geniş bir yapının işlemesinde hatalar olabilir. Önemli olan kasıt olmamasıdır. Kasıtlı davrananın tepesine bineriz. Hata varsa da düzeltilmesi için ne gerekiyorsa yaparız" dedi.

Emniyet Müdürü Mahmut Ay, kamuoyu adına denetim görevi üstlenen basın mensupları ile ilişkilere de önem verdiklerini belirterek, "Kamuya açık hizmetlerin denetimi olmalıdır. Bu denetimi de basın kamu adına yerine getirir. Biz kanunlara uygun bir şekilde huzur ve asayişin sağlanması için çaba gösteriyoruz. Çalışmalarımızın hukuka uygun sürdürülmesi önceliğimizdir" dedi. - AFYONKARAHİSAR