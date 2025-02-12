ABD'nin Timur Cihantimur ve Eylem Tok'u iade kararına Bakanı Tunç'tan ilk yorum

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, , katıldığı NTV yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Tunç, ABD'den iade kararı verilen Timur Cihantimur ve Eylem Tok'la ilgili gelişmelere de değindi.

EYLEM TOK VE OĞLU İÇİN İADE KARARI

Tunç konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Yurt dışına çıktıkları anlaşıldıktan sonra hemen önce Mısır'a gitmişlerdi, ordan ABD'ye geçtikleri anlaşıldı. Biz hemen iade talebimizi ilettik. Ve orada gözaltı ve yakalama gerçekleşti. Ardından iade yargılaması süreci başladı.

Dün akşam itibariyle iade kararı verildi. Bu karar temyize tabii bir karar. İtiraz edebilirler. Kesinleştikten sonra ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderilir karar… Ve bakanlık da kesinleştiğinde iadelerini gerçekleştirmiş olur. Bu süreci başından beri yakından takip ettik.

Hemen kaza sonrası olay yerini terk etmek, toplum vicdanında olumsuz bir durum söz konusu… Adli soruşturma hızlı bir şekilde devam etti. ABD'deki iade yargılaması uzun sürdü. Hemen karar veremedi davaya bakan hakim.

SAHTE İÇKİDEN ÖLÜMLER

Ankara ve İstanbul cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar var bu konuda. Soruşturmaya intikal etmeyen sahte içki üretimi ile ilgili emniyet araştırmaları var ve operasyonlar var. İstanbul'da 18 tutuklu Ankara'da da 22 tutuklu var. Toplamda sahte içki soruşturmasında 40 tutuklu var 48 de adli kontrol kararı verilen kişi var.

CHP KURULTAYINDAKİ ŞAİBE İDDİASI

CHP'nin 2023 Kasım'ındaki kurultayı sonrası dedikodu başladı. Bu iddiaları ortaya atanlar da CHP mensubuydu. Bursa'da başvuru olunca savcılık, Ankara'ya dosyayı gönderdi. Ankara savcılığı Ocak'ta başlattı soruşturmayı. Kılıçdaroğlu'nun TV programından sonra gündeme oturdu. Akif Hamzaçebi'nin de bir beyanı oldu. Susmalarını eleştirdiler. Buna bir cevap vermeleri gerektiğini söylediler. Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi değil birçok kişi dile getirdi. Delegelerin maddi menfaat karşılığı oylarının alındığı iddiasını dile getirdiler. Bunun suç teşkil edeceğini gösteren mevzuat var. Partililer tarafından iddialar ortaya atılınca savcılığın bunu değerlendirmesi gerekir. Soruşturmada somut delil elde edilirse soruşturma devam eder. Parti yönetiminin manidar olduğu eleştirisi sonrası onların da ifadesine başvurulması için savcılık tebligat çıkardı. İfade verip vermemeleri, cumhuriyet başsavcılığı karar verecek. Kılıçdaroğlu'nun avukatı da gerekli açıklamayı yaptı. Şaibe iddialarına karşı cevap verilmesi gerektiğini söyledi. Kongredeki şaibe iddialarını dile getirerek araştırma yapılması, yönetimin susmasının sorun teşkil edeceğini söylüyor. Kamuoyunun malumu; CHP'nin kurultayı ile ilgili başlatılan soruşturma tamamen kendilerinin ortaya çıkardığı iddiaları. Bu iddiaların ortaya çıkarılması için başlatılan bir soruşturma bu. İfade vermek istiyorum diyenler var, sosyal medyada iddialarda bulunan, araç plakalarına varana kadar, nereden ne alındığına kadar iddialar var. Varsa somut delil savcılık soruşturmayı derinleştirebilir.

Siyasi partiler kanununda hile karıştıranlar için ceza getiriyor. Somut delil tespit edilirse bu bir ceza soruşturmasıdır. Parti kongresi ile ilgili süreç bunun iptal gerektirdiğine dair ayrı bir yargılama gerektirir.