Bakan Gürlek'ten İsrail'e sert tepki: 'Uluslararası hukukun ağır ihlali'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahalesini "uluslararası hukukun açık ve ağır ihlali" olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahaleyi şiddetle kınadığını belirtti. Gürlek, yaklaşık 40 ülkeden sivillerin yer aldığı girişime yönelik müdahalenin hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Gürlek, söz konusu eylemin uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgulayarak, İsrail'in bu yaklaşımının uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmayı zayıflatmadığını, aksine gerilimi artırdığını ifade etti.

Açıklamada, insani yardım faaliyetlerini hedef alan bu tür müdahalelerin kabul edilemez olduğu belirtilerek, alıkonulan sivillerin şartsız serbest bırakılması gerektiği ifade edildi.

Filoda bulunan Türk vatandaşlarının güvenliğinin ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiğini aktaran Gürlek, daha önce benzer bir olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamenin de Türk yargısının kararlı tutumunu ortaya koyduğunu belirtti.

Bakan Gürlek, uluslararası toplumu hukukun korunması ve insani değerlerin savunulması için somut adım atmaya çağırırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin halkına desteğini sürdüreceğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı