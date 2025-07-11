ABD ve Çin Dışişleri Bakanları İlk Yüz Yüze Görüşmeyi Gerçekleştirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ilk kez yüz yüze görüştü. Görüşmenin yapıcı ve olumlu geçtiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ASEAN 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde bulunduğu Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Rubio'nun görüşmede iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık tutulmasının önemini vurguladığı belirtildi. Görüşmenin "yapıcı" havada geçtiği vurgulanan açıklamada, "İki bakan, farklılıkları yönetmeye çalışırken, potansiyel iş birliği alanlarının geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Rubio, iki ülke arasındaki bazı konular hakkında görüşmelerin devam etmesinin gerekli olduğunu vurguladı. Bakan Rubio ayrıca bölgesel ve küresel öneme sahip diğer konuları da gündeme getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Bakan Wang'ın görüşmede her iki ülkenin liderleri arasında varılan uzlaşıyı politikalara ve eylemlere dönüştürmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi. Açıklamada, "Her iki taraf da toplantının olumlu, faydalı ve yapıcı olduğu konusunda mutabık kaldı" denildi.

"Trump'ın Xi ile görüşmek üzere Çin'e ziyaret gerçekleştirme ihtimali yüksek"

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz iki büyük, güçlü ülkeyiz ve her zaman fikir ayrılığına düştüğümüz konular olacaktır. Potansiyel iş birliği alanları olduğunu düşünüyorum ve bunun çok yapıcı, olumlu bir toplantı olduğunu ve yapılacak çok iş olduğunu düşünüyorum" dedi.

Rubio, Wang ile görüşmesinin ticaret müzakereleriyle alakası olmadığını, görüşmelerin devamı için yapıcı bir zemin oluşturma amacı taşıdığını vurgulayarak, "Ben ticaret müzakerecisi değilim. Ticaretin ülkelerle ikili ilişkilerimizde oynadığı rolün elbette farkındayız. Ancak burada yaptığımız görüşmelerin büyük kısmı, iş birliği yaptığımız diğer konularla ilgiliydi" dedi.

Rubio ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmek üzere Çin'e bir ziyaret gerçekleştirmesinin muhtemel olduğunu belirterek, "İhtimal yüksek. Sanırım her iki taraf da bunun gerçekleşmesini istiyor" dedi. Rubio, "Doğru atmosferi oluşturmalı ve sonuçlar üretmeliyiz ki bir ziyaret sadece bir ziyaret olmasın, aynı zamanda somut çıkarımlar da sunsun. Ancak her iki tarafta da bunu yapma konusunda güçlü bir istek var" diye konuştu.

Rubio ve Wang Yi, ocak ayında sadece bir kez telefonda görüşmüştü. - KUALA LUMPUR