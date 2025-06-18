ABD Ordusu, Trump'ın İran'a Yönelik Emrine Hazır

ABD Ordusu, Trump'ın İran'a Yönelik Emrine Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordunun Başkan Trump'ın İran'a yönelik emirlerini uygulamaya hazır olduğunu ve İran'ın nükleer programında anlaşma yapma gerekliliğini vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik vereceği emirleri uygulamaya hazır olduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde ifade verdi. Hegseth, ABD ordusunun Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik vereceği emirleri uygulamaya hazır olduğunu açıkladı. İran'ı uyaran Hegseth, "Nükleer program konusunda anlaşma yapması için Başkan Trump'ın çağrılarını dikkate almalıydı. Trump'ın sözü bir anlam taşır, dünya bunu anlıyor. Savunma Bakanlığı'nda işimiz, seçeneklerle hazır beklemektir. Şu anda tam olarak bunu yapıyoruz" dedi.

Trump yönetiminin "caydırıcılığı yeniden tesis etme" çabasına ilişkin soruya Hegseth, "Bu ortamda zaten büyük ölçüde caydırıcılığı yeniden tesis ettik. Asıl soru, önümüzdeki günlerde bunun hangi yöne evrileceği" cevabını verdi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
MHP MYK Üyesi Ertekin, İsrail'in saldırılarının ardındaki nedeni açıkladı

MHP MYK Üyesi Ertekin, İsrail saldırılarının ardındaki nedeni açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle baba olmaz olsun! Görüntüyü izleyenler dehşete düştü

Böyle baba olmaz olsun! Görüntüyü izleyenler dehşete düştü
Eski Fenerbahçeli Vitor Pereira'ya iki dev talip birden

Fenerbahçe'den 2 kez gönderilen Pereira'yı 2 dev birden istiyor
Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Ferdi Süper Lig'e geri dönüyor, işte takımı
İsrail'den Tahran'a yeni saldırı! Askeri hedefler vuruluyor

Tahran'a yeni saldırı! İsrail'in iddiası doğruysa kıyamet kopacak
Rusya'nın sabrı taşmak üzere! Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı

Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz sesi Sabri Ugan kanser tedavisi görüyor

Ünlü sunucu, "Teşhis konuldu" diyerek kötü haberi duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.