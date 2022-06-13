6'lı masanın 'Kurumsal Reformlar Komisyonu' raporu açıklandı

ALTI muhalefet partisince oluşturulan Kurumsal Reformlar Komisyonu, hazırladığı raporu açıkladı. Komisyonda yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Altılı masa olarak mevcut hükumetin ekonomide neden olduğu yıkımın bugün görünenden daha ağır olduğunu biliyoruz. İktidara gelir gelmez ilk işimiz cumhurbaşkanına bağlı yetkin kişilerden durum ve hasar tespit komisyonu oluşturulacaktır" dedi.

6 muhalefet partisinin kurduğu Kurumsal Reformlar Komisyonu, ilk raporunu basın toplantısı ile açıkladı. Toplantıya, komisyonda yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feridun Bilgin ile DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir, Durum ve Hasar Tespit Komisyonu'nun kurumlarda veri ve bilgi talep etme konusunda tam yetkili olacağını söyledi. Tekir, "Komisyon veri kalitesiyle ilgili sorunları, kamu zararlarını, riskleri cumhurbaşkanına rapor edecek" ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz da raporda Merkez Bankası'nın enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirilmesi hedefine yönelik olarak hükumet ile belirlediği enflasyon hedefi ve kur rejimi çerçevesinde elindeki araçları bağımsız şekilde kullanan ve karar alan, itibarlı bir kurum olmasının hedeflendiğini söyledi.