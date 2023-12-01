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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Seçim Takvimi Yayımlandı

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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı. Seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde uygulanacak takvimi yayınladı. Seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olacak. Takvime göre; seçime katılabilecek siyasi partiler 2 Ocak'ta ilan edilecek. İl ve ilçe seçim kurulları kesin aday listelerini 3 Mart Pazar günü açıklayacak.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde uygulanacak takvim, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Buna göre; seçim takvimi 1 Ocak 2024'te başlayacak. YSK, seçime katılabilecek siyasi partileri 2 Ocak'ta ilan edecek. Siyasi partiler, hangi seçim çevrelerinde ön seçim yapacağını ve üye listelerini ilgili ilçe seçim kurullarına 11 Ocak'ta gönderecek. YSK, 27 Ocak'ta siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili kurayı çekecek ve ilan edecek.

Siyasi partiler için aday adayı listelerini il ve ilçe seçim kurullarına vermelerinin son günü 31 Ocak olacak. Siyasi partiler, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri, büyükşehir belediye başkan aday listelerini 20 Şubat Salı saat 17.00'ye kadar verecek. Kesin aday listeleri, il ve ilçe seçim kurulları tarafından 3 Mart Pazar günü ilan edilecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart Perşembe günü başlayacak. Seçim propagandası 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de sona erecek

Kaynak: ANKA / Politika

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