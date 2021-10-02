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Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Politika

Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlandı Kalp yetmezliği hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Kalp yetmezliği hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde geçirdiği kalp yetmezliği hastalığı sebebiyle 86 yaşında hayata gözlerini kapayan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk için öğle namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Asiltürk'ün naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'na getirildi. Kur-an-Kerim ve dua okunmasının ardından Asiltürk'ün naaşı defnedildi.

Asiltürk'ün Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilmesi sırasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın yanı sıra bir çok siyasi ile Asiltürk'ün ailesi ve sevenleri bulundu.

Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlandı

Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlandı

Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlandı

Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri
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Haber: Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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