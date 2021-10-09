Oğuzhan Asiltürk için Hacı Bayram Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu - Haberler
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Oğuzhan Asiltürk için Hacı Bayram Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu

AA / Sefa Şahin - Haberler | Politika
Oğuzhan Asiltürk için Hacı Bayram Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu

Eski Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk için Hacı Bayram Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti programı düzenlendi.

Eski Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk için Hacı Bayram Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti programı düzenlendi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim'de hayatını kaybeden Asiltürk için düzenlenen programa, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
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