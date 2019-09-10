Polisin tabancasını almak isteyen şüpheliyi, kafasına ateş ederek öldürdüler

10.09.2019 19:10

ABD bir ölüm skandalıyla daha çalkalandı. Kız arkadaşıyla, tartışma yaşayan Michael Chad Breinholt polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı sırasında polisin tabancasını almaya çalışan şüpheli, polis tarafından kafasına ateş edilerek öldürüldü.

Emniyet 23 Ağustos'ta meydana gelen olayın videosunu paylaştı.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Michael, sevgilisinin çalıştığı yere gitti. Bir süre sonra çift arasında evin anahtarı yüzünden tartışma çıktı. Sevgilisine saldıran Michael, polis tarafından kelepçelenip gözaltına alındı.

Micheal polis merkezinin en alt katında tutuldu. Bu sırada şüpheli ve bir polis arasında arbede çıktı.

ELİNİ POLİSİN TABANCASINA ATTI

Micahel, elini polisin tabancasına atınca polis, ''Tabancamı almaya çalışıyor ' diye bağırdı. Odada bulunan başka bir polis tabancasını çıkarıp Micahel'in kafasına bir el ateş etti. Micheal olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis Colleen Jacobs, olay anının tüm açılardan çekilmiş kamera görüntülerinin paylaşıldığını ve görüntülerde Micahel'in polisin silahına elini attığının görüldüğünü, olay ile ilgili soruşturma açıldığını ve soruşturma bitene kadar yorum yapamayacağını söyledi.