Polisin Siyah Çorap Giymesi Zorunlu Oldu
Kıyafet yönetmeliğinde yapılan değişiklikle polislerin siyah çorap giymesi zorunlu oldu.
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi.
SİYAH ÇORAP GİYMEK ZORUNLU OLDU
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle, 'Çarşı ve mahalle bekçisi' ifadeleri yönetmeliğe eklendi. Erkek ve kadın personelin görev kıyafetiyle siyah çorap giymesi zorunlu olacak.
KADINLARA ÖZEL DÜZENLEME
Kadın personel, tören kıyafetinde etek giymesi halinde ten rengi, şeffaf ve parlamayan çorap giyebilecek.
İSİM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ
'Sualtı grup amirliğinde görevli balık adam' ifadesi, 'kurbağa adam' olarak değiştirildi.