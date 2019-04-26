Polis Otosunda Tecavüz Davasında Karar

Özden ATİK/ İstanbul, DHA - FATİH'te uygulama yaptıkları taksideki Özbekistan uyruklu I.K. (27)'nin yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle ekip aracında 4 saat alıkonulup tecavüz edilmesi ve bin 400 TL parasının alınmasına ilişkin biri tutuklu 5 polisin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık polis Şeref Ş.'yi "Cinsel saldırı", "İrtikap" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 24 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Bir sanığın beraatine karar veren heyet, diğer üç polisin ise "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Heyet, sanıklar hakkında duruşmadaki iyi halleri nedeniyle indirim uyguladı. Bir üye hakim, indirim uygulanmadan ceza verilmesi gerektiğini belirterek karara muhalefet şerhi düştü.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şeref Ş. ile tutuksuz sanıklar İsmail K., Enes S., Yaşar S., Ahmet B. ve avukatları katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı da mağdur I.K.'yı temsilen duruşmada hazır bulundu. Duruşmada mağduru savunmak isteyen bazı avukatların talebi, mağdurdan vekaletname almamış olmamaları nedeniyle reddedildi. Daha sonra savcının bir önceki celse verdiği mütalaasını tekrar etmesinin ardından sanıklara son savunmaları soruldu.

"PİŞMANIM"

Sanıklardan Şeref Ş. son sözünde, "Böyle bir olay olduğundan dolayı pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi. Sanık İsmail K. ise "Suçsuzum, mağdurum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da beraatlerini talep ettiler.

BİR SANIĞA BERAAT

Mahkeme heyeti, sanık İsmail K. hakkında "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna yardım etme" suçundan beraat kararı verdi.

ÜÇ POLİSE "SUÇU BİLDİRMEME" SUÇUNDAN 7 AY 15 GÜN HAPİS

Sanıklar Ahmet B, Enes S, Yaşar S., Hakkında "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanıkların sabıka durumu, duruşmadaki tutum ve davranışları, bir daha suç işlemeyecekleri yönünde kanaat oluştuğundan bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Bu sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasına da hükmedildi. Sanıklar Ahmet B., Enes S., Yaşar S. haklarında "Suçluyu kayırma" suçlarından ise beraat kararı verildi.

BİR POLİSE "CİNSEL SALDIRI" CEZASI

Sanık Şeref Ş., "İrtikap" suçundan 4 yıl 2 ay hapis, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanık polis Şeref Ş hakkında "Cinsel saldırı" suçundan ise önce 12 yıl hapis, ancak suçun silahla ve kamu görevinin kötüye kullanılması suretiyle işlendiği gerekçesiyle artırarak 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak sanığın duruşmadaki tutum ve davranışları dikkate alınarak indirim uygulanmasıyla netice olarak 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

BİR ÜYE HAKİM KARARA MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Oy çokluğuyla alınan karar üye hakim Kudret Karslı muhalefet şerhi düştü. Karslı muhalefet gerekcesinde, ceza tayininde alt sınırdan uzaklaşılmaması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle fille orantılı bir ceza alma koşulunun sağlanmadığını vurguladı. Karslı muhalefet gerekçesinde, "Fiil işleyenlere ceza verilmemesi bu tür eylemlerin önlenmesini sağlayacak caydırıcılığı azaltmakta, hele ki toplumda vatandaşların güvenliğiyle sorumlu olan ve herhangi bir durumda vatandaşın kendisini en güvende hissedeceği kurum ve kişilerden olan asayişi ve huzur ortamını sağlamakla görevli polis memurları tarafından söz konusu suçların işlendiği değerlendirildiğinde, kişilerin fiziksel ve ruhsal bütünlüklerinin korunması hususundaki pozitif yükümlülüğün yerine getirilmemesi sonucu doğurmakta olup Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiği gerekçesiyle sanıklar hakkında ceza verilirken duruşmadaki tutumları da gözönünde bulundurulduğundan pişman olduklarına yönelik bir kanaat de oluşmadığından sanıklar hakkında indirim yapılmadan, alt sınırdan uzaklaşılarak ve CMK 231 maddesinin uygulanmaması gerektiği."

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddianamede, olay günü olan 15 Ekim 2018 günü, saat 21.00 sıralarında mağdure I.K.'nin polis aracına bindirildiği, araçta polis Şeref Ş'nin bırakılması için mağdureden para istediği, mağdurenin bin 400 TL'si olduğunu söylediği, polis Şeref'in 3 bin dolar istediği, mağdurenin ise bu kadar parasının olmadığını söylediği, sanık Şeref'in mağdureyi 3-4 saat ekip aracında gezdirdiği anlatıldı. Diğer polis İsmail K. yemek için araçtan inince sanık Şeref Ş.'nin aracı alıp surlara götürdüğü, mağdureye ilişkiye girmek istediğini söylediği, mağdurenin bu teklifi kabul etmemesi üzerine silah göstererek aracın arka koltuğunda zorla cinsel ilişkiye girdiği ileri sürüldü. Şeref Ş.'nin, mağduru bırakma karşılığında bin 400 lira parasını da zorla aldığı belirtildi.

Kaynak: DHA