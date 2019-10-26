Polio için podyuma çıktılar

26.10.2019 15:40

25 Ekim Dünya Polio Günü'nde "Çocuk felcine son" başlığı altında 2420. Bölge Ispartakule Rotary Kulübü ekibinin organize ettiği vekendisini Uluslararası Platformdaispat etmiş moda tasarımcısı Arzu Yetiş Kocatepe'nin bugün için özel olarak hazırladığıotuz parça modernize edilmiş abiye ve gelinlik kreasyondan oluşan defilesi moda dünyasının duayen ismiUğurkan Erez'in katkılarıyla gerçekleştirildi. Defile'nin tüm geliri ise Rotary Kulüp bünyesinde oluşturulan Çocuk Felci Kamparyası'na bağışlandı.

Kareografisinive sahne yönetimini Uğurkan Erez'in veliahtı olarak ilan ettiğiFatih Ömercikoğlu'nun üstlendiği defilede sırasıyla Bilge Kara,Zeliha Çal, Fatma Yaman, Alona Kral, Açelya Kartal, Sinem Sülün, Erzhena Sandakova, İrem Sülün, AnastasiaGörel, Ecehan Sökmez'den oluşanseçkin mankenler yer aldı. Başta Ece Gürsel olmak üzere tüm mankenlerin ve sanat ekibinin ücret almadan sahne aldıkları anlamlı defilenin saç tasarımlarını profesyonel ekibiyle Altıer Fashıon and Beauty Academy & Hair Design & Make Up üstlendi. Defilenin finalinde ise Ece Gürsel'in giydiği gelinliğin sadeliği ve şıklığı dışında en dikkat çeken tarafı başındaki tacı oldu. Modacı ve tasarımcı Arzu Yetiş Kocatepe'nin hazırladığıtaç,çocukfelci aşısı yapılan çocukların sağlıklı bir hayata kavuşmalarını simgeliyor. 25 Ekim "Dünya Polio Günü" kapsamında Türkiye'de farkındalıkyaratmak ve çocuk felci aşısının yapılmaması sonucunda meydana gelebilecek sorunlara dikkat çekildi.

Çocuk Felci Hastalığı ciddi riskleri olan bir hastalıktır…

1985 yılında uluslararası Rotary dünyadan "Polio"yu silmek için mücadele başlattı. Ortakları Dünya Sağlık Örgütü, Unicefve Bill & Melinda Gates Vakfı oldu. Ortak çalışmalarla dünyanın bir çok yerinde aşılama kampanyaları başlatıldı.

Kaynak: Bültenler