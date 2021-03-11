Polatlı'da 22 köpek zehirlenerek öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Polatlı'da 22 köpek zehirlenerek öldürüldü

11.03.2021 22:55 | Son Güncelleme: 11.03.2021 23:02
Polatlı'da 22 köpek zehirlenerek öldürüldü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde son bir hafta içerisinde 22 köpek zehirlenerek öldürüldü.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde son bir hafta içerisinde 22 köpek zehirlenerek öldürüldü. Geçen hafta zehirlenerek öldürülen köpeğin başında bekleyen yavru ise bu hafta öldürüldü.

Polatlı ilçesine bağlı Basri Mahallesi'nde son bir hafta içerisinde 22 köpek zehirlenerek öldürüldü. Mahallede ilk köpek zehirleme olayı 4 Mart Perşembe günü meydana geldi. Bu olayda 14 köpek öldürülürken, Polatlı İlçe Tarım Müdürlüğü ve Polatlı Belediyesi ekiplerinin incelemeleri sonucu köpeklerin zehirlendiği tespit edildi. Yaşanan köpek katliamının ardından çekilen fotoğraf karesindeki yavru köpeğin zehirlenerek ölen annesinin başından ayrılmaması, gören herkesin yüreğini dağlamıştı. O yavru köpekte 1 hafta sonra zehirlenerek öldürüldü. Zehirlenen 14 köpeğin sahipli davar köpeği olduğu öğrenilirken, Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı köpekleri zehirleyen kişi ya da kişilerin küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızı olabileceği şüphesi üzerinde duruyordu.

1 hafta sonra bu defa yavru köpekler zehirlendi

14 köpeğin öldürülmesinin ardından Basri Mahallesi'ne gelen hayvan severler bu defa çoğunluğu yavru köpek olan 13 köpeğin daha zehirlendiğini gördü. 8 yavru köpek zehirlenerek ölürken, can çekişen 5 köpek ise veteriner kliniğine götürülerek tedaviye alındı. Jandarma, soruşturma kapsamında 1 kişiyi gözaltına aldı. - ANKARA

Polatlı'da 22 köpek zehirlenerek öldürüldü
Polatlı'da 22 köpek zehirlenerek öldürüldü
Polatlı'da 22 köpek zehirlenerek öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Pervin Buldan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Birol Güven Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polatlı'da 22 köpek zehirlenerek öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 23:03:03. #1.15#
title