Hisarcık'ta jandarma trafik ekiplerinden kış lastiği denetimi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Jandarma Trafik ekipleri, 1 Aralık itibarıyla zorunlu olan şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarının ve trafik kazalarından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi için 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında yürürlükte olan kış lastiği zorunluluğu çerçevesinde Emet İlçe Jandarma Trafik ekipleri, Hisarcık-Simav kara yolu üzerindeki Bağlaryanı mevkiinde 'Kış Lastiği ve Donanımı Denetimi' gerçekleştirdi. Denetimlerde ayrıca sürücüler, kış lastiği takmanın önemi hakkında bilgilendirildi. - KÜTAHYA