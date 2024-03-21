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Emet-Hisarcık karayolunda kaza: ATV sürücüsü hayatını kaybetti

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Emet- Hisarcık karayolunda meydana gelen kazada yaralanan atv sürücüsü kaldırıldığı hastanede 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

17 Mart 2024 tarihinde Emet- Hisarcık karayolu İğdeköy yol ayrımında 52 yaşındaki 1 çocuk babası Recep Ölmez kullandığı atv motora Ö. A. yönetimindeki 43 HT 823 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan atv sürücüsü Ölmez, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam savaşını kaybeden Recep Ölmez'in cenazesi Hisarcık ilçesinde toprağa verilecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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